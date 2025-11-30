El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La oposición podrá condicionar al Gobierno modificando las Cuentas prorrogadas en el Parlamento

PRC, PSOE y Vox tienen números para aprobar leyes para mover de lugar las partidas si logran acuerdos como el que tumbó el Presupuesto

Gonzalo Sellers
Daniel Martínez

Gonzalo Sellers y Daniel Martínez

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:30

El Presupuesto de Cantabria es una ley autonómica. Un tanto peculiar, porque se trata de una norma con fecha de caducidad que decae cada 31 ... de diciembre salvo que el Gobierno de turno se vea obligado a prorrogar las Cuentas, como ocurrirá en 2026. Y como todas las leyes, se puede modificar con una mayoría parlamentaria suficiente. Una mayoría en la que esté el partido que sustenta el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) o no. Porque, de la misma forma que PRC, PSOE y Vox han tenido votos suficientes para tumbar el borrador presupuestario que el lunes defendió ante la Cámara el consejero de Economía, también los pueden tener para aprobar leyes que modifiquen el Presupuesto prorrogado. O lo que es lo mismo, para condicionar la acción del Gobierno.

