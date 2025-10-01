Orden de búsqueda y captura al acusado de violar a su expareja en Cantabria por no acudir al juicio La fiscal pide 9 años y 11 meses para el hombre, que tenía orden de alejamiento sobre la mujer

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una orden de búsqueda y captura para el acusado de violar a su expareja -frente a la que tenía una orden de alejamiento- por no personarse este miércoles en el juicio contra él, señalado a las 10.00 horas en la Sección Tercera.

Al no acudir, la Sala ha suspendido la vista oral y ha acordado que se busque y arreste al procesado, que pase a disposición judicial y se asegure así su asistencia al plenario, según recoge Europa Press.

La Fiscalía solicita para este hombre una pena de nueve años y once meses de prisión por la supuesta violación y el quebrantamiento de condena. Según el escrito de la fiscal, el acusado y su expareja, encontrándose vigente una condena de alejamiento y prohibición de comunicar de él hacia ella, «en diversas ocasiones y con consentimiento mutuo, han estado juntos, habiendo mantenido encuentros sexuales» en la vivienda de él.

En uno de esos encuentros, tras ingerir «varias cervezas», se inició una discusión por temas económicos. Entonces, «el procesado quiso mantener relaciones sexuales con ella, quien, enfadada por la discusión, se negó a ello».

Entonces, señala la Fiscalía que el acusado la empujó contra la cama, la sujetó y la penetró vaginalmente. Después, la expulsó de la vivienda. Para el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito continuado de quebrantamiento de condena, con la agravante de reincidencia, y otro de violación.

La pena solicitada asciende a nueve años y once meses de prisión, así como prohibición de comunicar y acercarse a ella por un plazo dos años superior a la pena privativa de libertad, una medida de libertad vigilada cinco años superior a la prisión, e inhabilitación para desempeño con menores durante quince años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita la Fiscalía que el acusado indemnice a la mujer en 6.000 euros por el daño moral que le ha causado.