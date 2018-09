Óscar Freire convoca una manifestación contra los atropellos a ciclistas Imagen de archivo de un ciclista tendido en el suelo después de sufrir un atropello mientras andaba con su bicicleta por la calzada. / Sane El tricampeón mundial y la Federación Cántabra animan a participar el lunes en Torrelavega para exigir unas leyes «más duras» ÁNGELA CASADO SANTANDER. Sábado, 8 septiembre 2018, 07:36

«Si no nos lanzamos a la calle a protestar, no vamos a conseguir nada», asegura el tricampeón mundial de ciclismo Óscar Freire. Las cifras de atropellos en España, pese a las numerosas campañas de la DGT, no descienden con el paso de los años. Aunque la ley va a endurecerse, se desconoce cuándo ocurrirá. «Tenemos que hacer presión para acelerar el proceso», dice. La convocatoria tendrá lugar el lunes. La Plaza Mayor de su ciudad natal, Torrelavega, a partir de las 20.00 horas, servirá de escenario para leer su manifiesto junto a la Federación Cántabra de Ciclismo (FCC) y otras figuras de renombre de este deporte.

«Hay muchos accidentes con ciclistas implicados. Algunos terminan en muerte y con el culpable fugado», asegura Freire. A esta afirmación añade que el alcohol y las drogas, en muchas ocasiones, es un atenuante. «Total, que tienen muchas posibilidades de no pisar la cárcel», se lamenta.

Anima a todo aquel que utilice la bicicleta a unirse a la cita el lunes. Y también a los que crean en la causa. «Cuantos más seamos, más presión haremos», asegura el presidente de la FCC, Juan José Trueba. «Sabemos que se van a endurecer, pero necesitamos que sea ya». Recalca que esto no afecta únicamente a su colectivo, ya que los peatones y motoristas también están desprotegidos en estas situaciones.

«Si matas a alguien conduciendo ebrio, no vas a la cárcel si no tienes antecedentes» Óscar Freire Ciclista profesional

«Buscamos respeto, porque los accidentes entre coches y bicicletas no paran de crecer» Juan José Trueba Presidente FCC

«No tiene sentido que matar a alguien sobre ruedas sea menos grave, según la ley, que asesinarlo de otra manera», expone Freire. «He pasado el verano fuera y, a mi llegada, me han explicado que la situación está empeorando. No he dudado en participar». En Cantabria hay pocos accidentes mortales en comparación con otras regiones. «Aquí hay buenas carreteras, en otras ubicaciones es mucho peor».

No sólo endurecer las penas puede terminar con los atropellos. La educación también es fundamental. Las autoescuelas «deberían poner más énfasis en esto». Pero tiene que empezar antes. «Desde el colegio, hay que educar a los niños para que respeten a los ciclistas», propone Freire. «La educación vial debería recibirse desde una edad temprana porque todos andamos en bici desde la niñez».

Más vale prevenir que curar, aunque Trueba considera que «todos los conductores son conscientes ya de que deben dejar un metro y medio de separación cuando adelantan a un ciclista». Aún así, destaca que «aún hay mucha gente» que no sabe que, aunque haya una línea continua, puede traspasarse si la razón es proteger a alguien sobre ruedas. «Con prevención y penas acordes, las cifras pueden descender drásticamente».