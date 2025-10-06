Pacma presenta una querella criminal contra la consejera de Ganadería por el sacrificio de lobos

El Partido Animalista (Pacma) ha presentado una querella criminal contra la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, ... Ángel Serdio, por autorizar el sacrificio de lobos. La formación ha acudido «al Juzgado de Guardia de Santander» para señalar a ambos como presuntos autores de varios delitos de falsedad documental, falsedad en informes periciales, prevaricación y maltrato animal. Nada más conocer la noticia, Susinos expresó su «absoluta tranquilidad» porque considera que «desde el Gobierno de Cantabria estamos trabajando con la ley en la mano». No es la primera vez que ambos se enfrentan a litigios judiciales a cuenta de las extracciones autorizadas de lobos después de su salida del listado de especies protegidas (Lespre). En las anteriores ocasiones, la justicia les acabó dando la razón.

Pacma asegura que «los informes empleados para justificar la matanza de lobos podrían ser falsos o inexactos, al ocultar que el estado de conservación del lobo ibérico es reconocido por la Unión Europea como desfavorable/inadecuado en todo el territorio español». Su departamento legal cree que «este dato, que figura en los informes remitidos por España a la Comisión Europea en el marco de la Directiva Hábitats, tiene carácter jurídico vinculante y no está sujeto a opiniones de jueces o tribunales». Por lo tanto, «no puede ser ignorado ni alterado en documentos oficiales como está ocurriendo».

«Tenemos absoluta tranquilidad: trabajamos con la ley en la mano. Los tribunales avalan nuestro trabajo serio y riguroso» María Jesús Susinos Consejera de Ganadería

«Los informes que justifican la matanza podrían ser falsos: ocultan el estado de conservación del lobo ibérico, que es desfavorable para la UE» Pacma Partido Animalista con el Medio Ambiente

Los animalistas están convencidos de que esta circunstancia «no es un simple error técnico, sino una vulneración directa e intencionada del derecho comunitario que prohíbe expresamente la captura o muerte de especies cuando su estado de conservación es desfavorable». Por ello, piden como medida cautelar la suspensión inmediata de «las matanzas de lobos» en Cantabria..

Firmes y seguros

Por su parte, Ganadería insiste en que está trabajando «con estricto rigor, siguiendo los criterios e informes técnicos y, además, avalados por distintos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria e incluso del Tribunal Supremo –en junio, la Fiscalía no vio delito en la orden de extracciones tras la denuncia de Ecologistas en Acción y Ascel–.«Los tribunales avalan el trabajo serio, riguroso y exhaustivo que se viene haciendo desde la Consejería. Estamos dando pasos firmes, pero siguiendo escrupulosamente lo que nos marca nuestro plan de gestión, y con datos precisos», defiende Susinos. «Es necesaria la realización de extracciones para poder hacer viable la convivencia de nuestra ganadería con el lobo. En 2024, se certificaron 2.681 ataques con 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas», subraya.

«Tenemos lobos donde nunca deberían haber estado. Es una carga insostenible para nuestro territorio. Es imprescindible hacer un control poblacional», concluye. La Consejería de Ganadería, que el mes pasado no descartó tener que sacrificar más ejemplares «debido a los daños», lleva realizadas ya 30 de las 41 extracciones previstas –última cifra oficial comunicada–.