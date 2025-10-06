El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un lobo ibérico. Luis Mariano Barrientos

Pacma presenta una querella criminal contra la consejera de Ganadería por el sacrificio de lobos

El Partido Animalista, que también demanda al director general de Montes, acusa a Susinos de falsedad documental y de informes periciales, prevaricación y maltrato animal

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:38

Comenta

El Partido Animalista (Pacma) ha presentado una querella criminal contra la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, ... Ángel Serdio, por autorizar el sacrificio de lobos. La formación ha acudido «al Juzgado de Guardia de Santander» para señalar a ambos como presuntos autores de varios delitos de falsedad documental, falsedad en informes periciales, prevaricación y maltrato animal. Nada más conocer la noticia, Susinos expresó su «absoluta tranquilidad» porque considera que «desde el Gobierno de Cantabria estamos trabajando con la ley en la mano». No es la primera vez que ambos se enfrentan a litigios judiciales a cuenta de las extracciones autorizadas de lobos después de su salida del listado de especies protegidas (Lespre). En las anteriores ocasiones, la justicia les acabó dando la razón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    La Cantabria vacía... de bares
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  6. 6

    De la emoción a la alegría
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  9. 9 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  10. 10

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pacma presenta una querella criminal contra la consejera de Ganadería por el sacrificio de lobos

Pacma presenta una querella criminal contra la consejera de Ganadería por el sacrificio de lobos