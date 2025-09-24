El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Espinosa de los Monteros y Garrudo, en una imagen de archivo cuando ambos estaban en Vox. DM

Los 'padres' de Vox Cantabria se mudan a la nueva plataforma política de Espinosa de los Monteros

Ricardo Garrudo, fundador del partido de Abascal, será el vicepresidente de Atenea, un espacio de debate con vistas a convertirse en una nueva formación conservadora

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:13

Mañana se presenta en Madrid la Fundación Atenea, la nueva aventura política de Iván Espinosa de los Monteros, el que fuera número dos de Vox ... y portavoz en el Congreso del partido de Santiago Abascal hasta que hace dos años cogió la puerta de salida por sus diferencias con la deriva ideológica de la formación. Esta nueva plataforma, concebida como un espacio de debate pero con una evidente, y no disimulada, vocación de convertirse en unas nuevas siglas conservadoras –a medio camino entre PP y el Vox actual–, ha generado mucha expectación porque el propio exdiputado ya ha anunciado que contará en sus filas con políticos actuales e históricos de PP, Ciudadanos y su expartido. Entre ellos, uno de los 'padres' de Vox y número uno en Cantabria en sus primeros años: el empresario Ricardo Garrudo, que ocupará el cargo de vicepresidente de Atenea.

