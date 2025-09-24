Los 'padres' de Vox Cantabria se mudan a la nueva plataforma política de Espinosa de los Monteros

Mañana se presenta en Madrid la Fundación Atenea, la nueva aventura política de Iván Espinosa de los Monteros, el que fuera número dos de Vox ... y portavoz en el Congreso del partido de Santiago Abascal hasta que hace dos años cogió la puerta de salida por sus diferencias con la deriva ideológica de la formación. Esta nueva plataforma, concebida como un espacio de debate pero con una evidente, y no disimulada, vocación de convertirse en unas nuevas siglas conservadoras –a medio camino entre PP y el Vox actual–, ha generado mucha expectación porque el propio exdiputado ya ha anunciado que contará en sus filas con políticos actuales e históricos de PP, Ciudadanos y su expartido. Entre ellos, uno de los 'padres' de Vox y número uno en Cantabria en sus primeros años: el empresario Ricardo Garrudo, que ocupará el cargo de vicepresidente de Atenea.

Los vínculos de Espinosa de los Monteros van mucho más allá que su amistad con Garrudo. El intelectual conservador tiene una segunda residencia en Valdáliga junto a su mujer, la expresidenta de Vox en Madrid Rocío Monasterio. Ambos son habituales de los paseos por Somo y se les ha visto comer asiduamente en el restaurante Solana.

Tras su marcha de Vox a causa de los equilibrios de poder internos entre la corriente más ultraconservadora de la formación frente al ala más liberal, Espinosa de los Monteros reapareció en los focos públicos hace cuatro meses con la publicación de su libro 'España tiene solución', en el que aboga por un espacio político e ideológico a medio camino entre PP y Vox. El libro fue presentado en el Ateneo de Santander con un lleno total de la sala, donde se encontraban buena parte de los miembros de la antigua dirección de Vox Cantabria, presidido por Garrudo entre 2017 y 2022, cuando el sistema de primarias internas fue sustituido por la elección directa de los líderes por Madrid.

Quienes no estarán mañana en la presentación de Atenea en Madrid serán el diputado nacional Emilio del Valle ni sus compañeros de partido en el Parlamento regional, según ha podido saber este periódico. Y tampoco estará allí el diputado no adscrito y exdirigente de Vox Cristóbal Palacio, pese a las fuertes especulaciones sobre su asistencia y a la cercanía ideológica y política del abogado con Garrudo y Espinosa de los Monteros.

Los inicios

Aunque el antiguo brazo derecho de Abascal empezó negando que Atenea desembocaría en un partido político, en sus últimas declaraciones ya no lo niega. «Hay mucha gente que no es de izquierdas ni separatista que desea sacar a Sánchez del Gobierno, pero hay muy poco entusiasmo por la alternativa», ha dicho. Además, hay que recordar que Vox también nació en su día de una fundación, creada, precisamente, por Garrudo.

La formación conservadora tuvo su origen hace más de veinte años en una pequeña asociación local, la Plataforma para la Unidad y la Libertad, fundada en Santander –«éramos cuatro gatos». recordaba Garrudo en su día–, cuya actividad prácticamente se limitaba a organizar alguna conferencia en el Ateneo, y que tuvo como logro más sonado la inauguración del Monumento a las Víctimas del Terrorismo en La Magdalena. Santiago Abascal empezó a colaborar con la Plataforma hasta que, pasado el tiempo, surgió la idea de dar a la organización una dimensión estatal. Y ahí surgió Denaes, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, también con domicilio social en Cantabria.

«España necesita un programa reformista integral, profundo, ambicioso y pensando en el medio y largo plazo. Unas reformas que requieren de gente competente en diferentes materias que no estén absorbidas por la actualidad», ha destacado Espinosa de los Monteros, quien ha sabido reagrupar en torno a su figura a los críticos de Vox con la actual dirección y sigue conservando mucha autoridad en algunos sectores del partido.