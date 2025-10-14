El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los pasajeros llevan esperando dentro del tren desde las 10.26 horas que sucedió el atropello. DM

Paralizado el tren Alvia Santander-Madrid por un atropello cerca de Valladolid

Los pasajeros del convoy que partió de la capital cántabra 06.50 horas están parados entre las localidades de Olmedo y Valdestillas desde las 10.30 horas

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 11:59

Los pasajeros del Alvia Santander-Madrid que ha partido de la capital cántabra a las 06.50 de la mañana están parados en Valladolid, a causa del atropello de una persona en un punto de paso no autorizado entre las localidades de Olmedo y Valdestillas.

Así lo ha confirmado Renfe, que ha informado de los retrasos que se están produciendo debido a este accidente y que están afectando a las conexiones ferroviarias con destino Valladolid, Salamanca, Asturias y Cantabria. Según explican desde la compañía, las conexiones se reanudarán cuando «la autoridad competente lo determine».

El convoy, que salió puntual de la terminal de Santander con destino a la estación madrileña de Chamartín, se quedó parado en la vía, en campo abierto, a las 10.26 horas, cuando tenía horario de llegada prevista a la capital a las 11.23 horas, por lo que lleva un retraso acumulado de más de una hora.

En actualización

En actualización

