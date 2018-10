Una partida entre dos ministros

Lo veo y subo dos más. Si Íñigo De la Serna y José Luis Ábalos jugaran al póker (o al mus, que es más castizo), los naipes de su baraja serían proyectos. En su etapa al frente del Ministerio de Fomento, el exalcalde de Santander anunció inversiones en la región por valor de 3.700 millones y convirtió sus repetidas visitas a la capital en actos de presentación de proyectos. Por eso, la primera visita de su sucesor a Cantabria despertó tanta expectación. Por saber si los compromisos se mantenían y si se precisaban las fechas. «En todos los proyectos anunciados seguimos avanzando a los ritmos correspondientes y añadimos algunas inquietudes que el presidente nos ha planteado como el túnel de La Engaña, insistir en el centro logístico o la conexión ferroviaria con Bilbao», expresó Ábalos en Santander.

¿Pero hasta qué punto tienen continuidad? ¿Dónde los dejó De la Serna y cómo están ahora? ¿Son tangibles las promesas y los anuncios de uno y de otro? ¿Cuándo se completarán las obras que necesita Cantabria? ¿Cuándo empezarán? El Diario Montañés selecciona veinte de las cuestiones que más han dado qué hablar en los últimos años y analiza lo que dijo De la Serna y la respuesta que han recibido por parte de Ábalos. Y todo, con Revilla al acecho de uno y otro. ¿Quién da más en la partida de ministros?

Presupuesto: 109 millones El nudo de Torrelavega

De la Serna

La obra se dejó adjudicada a ACS/SIEC por 109 millones y un plazo de ejecución de 40 meses (lo que colocaba el fin de la obra en el horizonte de 2021). Se programó el 13 de junio como fecha para la colocación de la primera piedra, acto que no se celebró finalmente.

Ábalos

Se anunció el inicio de la obra el 31 de julio, pero mediado agosto sólo se habían colocado estacas y carteles. Fomento asegura que se licitó sin que las expropiaciones estuvieran cerradas. El ministro se comprometió a hacerlo de urgencia para empezar cuanto antes.

Presupuesto: 17,2 millones Ramal de acceso al Puerto de Santander

De la Serna

Los trabajos se preadjudicaron en el pasado mes de marzo a las empresas Dragados, Ascán y Geocisa por 17,2 millones y en el presupuesto se había incluido una partida de 18 millones de euros. La obra estaba previsto que tuviera una duración de dos años.

Ábalos

En julio se confirmó esa preadjudicación. Gema Igual aseguró que el ministro le dijo que el inicio de la obra está a la espera de que la Autoridad Portuaria apruebe (lo hará el día 11) la cesión de terrenos para aparcar los camiones de la Ciudad del Transportista.

Presupuesto: 495 millones Tercer carril en la autovía hasta Vizcaya

De la Serna

Se presentó el 27 de mayo el estudio del proyecto y se incluyó en el Plan de Inversiones de Carreteras del Estado. En el presupuesto se asignaron 5,42 millones para aprobar proyectos y licitar. Se fijó una inversión prevista de 495 millones y no se dieron fechas.

Ábalos

José Luis Ábalos dijo inicialmente que los proyectos del Plan de Inversiones estaban «poco maduros». Tras reunirse con Revilla en Santander aseguró únicamente que el proyecto del tercer carril a Vizcaya «se someterá a información pública en lo que queda de legislatura».

Presupuesto: 115 millones Tercer carril Polanco-Santander

De la Serna

En marzo se dijo que costaría 115 millones y que la idea era sacarlo a información pública en menos de un mes y aprobar el proyecto constructivo en el verano. En el presupuesto se incluyeron 7,6 millones para aprobación de proyectos y licitaciones.

Ábalos

Fomento asegura (lo hizo el actual ministro en su visita a Torrelavega) que el proyecto se encuentra ahora en fase de redacción con el objetivo de poder sacar a licitación en 2019 y que incluye medidas para mitigar el ruido, como le solicitaron los usuarios.

Presupuesto: 76 millones Tercer carril A-67/S-10 en entrada a Santander

De la Serna

Se presentó en febrero, se inició el trámite ambiental y se dijo que en tres o cuatro meses se intentaría aprobar el proyecto de una actuación «muy compleja». En el presupuesto había 11,7 millones para los trámites del enlace de Raos y el tercer carril (A-67 y la S-10).

Ábalos

En agosto, el Ministerio de Transición Ecológica obligó a someter el proyecto a la tramitación ambiental ordinaria, lo que dilata los tiempos. Se habló de posibles efectos ambientales «adversos». Ábalos no se ha pronunciado sobre este proyecto. No hay noticias.

Sane

Presupuesto: 58,3 millones La mejora del puerto de Los Tornos

De la Serna

Iba a presentar el proyecto justo cuando tuvo que dejar el cargo, por lo que los plazos quedaron en el aire. Consistía en mejoras en 11,4 kilómetros y se estimaba una inversión de 58,3 millones (se incluyó para los trámites una partida de 0,99 millones en el presupuesto).

Ábalos

Ábalos aseguró tras la reunión en Peña Herbosa que se está «ultimando el proyecto» y que, después, lo pasarán a información pública. Ese será un paso próximo, pero no se dieron fechas de los pasos siguientes ni de la inversión prevista para la obra.

Presupuesto: 36 millones La variante de Lanestosa

De la Serna

A finales de marzo se celebró la presentación del proyecto. «Superados algunos trámites administrativos», De la Serna aseguró que se ejecutaría con una inversión de 36 millones a la mayor brevedad posible. Se consignó medio millón en los presupuestos.

Ábalos

El nuevo ministro no se pronunció sobre este tema de forma individual ni concretó si lo engloba en la mejora del puerto de Los Tornos (las dos iniciativas están muy ligadas). Los alcaldes del PRC de la zona urgen a Fomento para que lleve a cabo la licitación.

Presupuesto: 34,8 millones La variante de Potes

De la Serna

En mayo se abrió el proceso de información pública a efecto de expropiaciones. Se esperaba el proyecto de construcción para finales de verano y poder comenzar las obras «a finales de año». Se dijo que costaría 34,8 millones y algunos ayuntamientos anunciaron alegaciones.

Ábalos

Ábalos no dio ningún dato, no se refirió al proyecto. El alcalde de Potes se ha quejado por ello y Pablo Zuloaga ha dicho que los compromisos «siguen vigentes» y que está dispuesto a reunirse con los alcaldes de la zona. Pero no se ha concretado el estado actual ni los plazos.

La Hermida

Presupuesto: 7,5 millones Mejora de las curvas del Desfiladero

De la Serna

A finales de mayo se dijo que se sacaría antes del verano a información pública a efectos expropiatorios. Sería, se aseguró, el paso previo para la aprobación definitiva del proyecto y la licitación. El coste, 60 millones (se incluyeron 8,9 en el presupuesto).

Ábalos

No estuvo en la lista de temas de Ábalos. Zuloaga dijo en junio que los proyectos se están redactando y ayer reiteró que el ministro «dejó claro» que los compromisos siguen «vigentes». La posible reunión con alcaldes sería para aclarar este punto.

Presupuesto: 534,8 millones Tramo Burgos-Aguilar de la A-73

De la Serna

Parado desde 2010, en mayo se anunció que se sacaría a concurso como una concesión (construcción, mantenimiento y explotación por un máximo de 30 años). Se estaba redactando el estudio de viabilidad. La idea era ver máquinas «el año que viene».

Ábalos

El proyecto no corresponde realmente a Cantabria, aunque es decisivo para el acceso rápido a la capital burgalesa. En la comunidad autónoma no han trascendido declaraciones de Ábalos en torno a ese asunto, por lo que no hay noticias por ahora.

Presupuesto: 183 millones Duplicación vía Santander-Torrelavega

De la Serna

A mediados del pasado mes de mayo, el por entonces ministro de Fomento Íñigo De la Serna anunció que se iban a licitar todos los proyectos asociados a esta infraestructura y que la inversión estimada del conjunto del proyecto era de 160 millones de euros.

Ábalos

En agosto el Estado autorizó licitar las obras en el tramo Muriedas-Santander. Revilla dijo junto a Ábalos tras la reunión que mantuvieron que antes de fin de año o en enero de 2019 estará todo adjudicado y empezarán las obras, con una inversión total de 183 millones.

Presupuesto: 100 millones Integración ferroviaria de Torrelavega

De la Serna

El convenio quedó firmado entre todas las partes (con de la serna entre los firmantes) y se fijó el inicio de las obras para octubre del año 2019. La idea era entonces licitar en el verano del año próximo y comenzar posteriormente con los trabajos sobre el terreno.

Ábalos

José Luis Ábalos confirmó en su visita a Torrelavega que en marzo o abril de 2019 estará redactado el proyecto de ejecución de una obra que supondrá, en total, unos cien millones a pagar entre las partes (Fomento, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento).

Presupuesto: 187 millones Integración ferroviaria de Santander

De la Serna

Quedó pendiente la firma del convenio, que ya estaba cerrado. Se había fijado como fecha para el acto protocolario el mes de junio, pero De la Serna no llegó a firmarlo. Gema Igual asegura que la intención del ministro era que los proyectos estuvieran para final de año.

Ábalos

Ábalos vino a Santander para firmar el convenio con el Gobierno y el Ayuntamiento y seguir avanzando. desde su equipo confirmaron que trabajan en la redacción del proyecto y que el estudio informativo se encuentra en «estado de firmas» para su «inminente aprobación».

Presupuesto: 600 millones Plan de Cercanías

De la Serna

Suponía cuando se presentó (diciembre de 2017) una inversión 530 millones de aquí a 2022 con diversas obras en muchos ámbitos. En el presupuesto de 2018 se consignaron 17 millones. Se contemplaba a medio y largo plazo la adquisición de 28 trenes.

Ábalos

Supeditó inicialmente la inversión a la elaboración de un plan nacional. Pero en Santander dijo que se le iba a dotar con 60 millones más y anunció la renovación de la flota de los trenes de cercanías (18), algo que, según dijo, saldrá a licitación antes de fin de año.

Presupuesto: 450 millones Alta velocidad Aguilar-Reinosa

De la Serna

Se organizó un acto en mayo para presentar las dos alternativas para la llegada de la alta velocidad a Reinosa y se barajó un coste de entre 436 y 460 millones. La previsión era sacar a información pública lo relativo al tramo a primeros de septiembre.

Ábalos

Sin entrar en detalles concretos sobre los diferentes tramos, José Luis Ábalos garantizó en Santander junto a Revilla que la alta velocidad llegará hasta Reinosa y dijo que «para 2019 estarán redactados todos los proyectos de la línea entre Palencia y Reinosa».

No hay presupuesto Tren Santander-Madrid en tres horas

De la Serna

De la Serna dijo en una entrevista en El Diario Montañés que «la alta velocidad llegará a Santander y las obras estarán concluidas en 2023, año que empezará la circulación en pruebas aunque quede parte por ejecutar en el tramo entre Aguilar y Reinosa».

Ábalos

El anuncio estrella de Ábalos en Santander: «El cálculo que tenemos es que para 2024 será una realidad disponer de un tren que hiciera el viaje entre Madrid y Santander con paradas en Reinosa y Torrelavega, al hablar de Cantabria, en torno a las tres horas».

Presupuesto: 1.200 millones Conexión ferroviaria con Bilbao

De la Serna

El proyecto que salió a la luz del PRC para conectar con Bilbao en 45 minutos fue, para De la Serna, «un disparate». A su juicio, para lograrlo, la inversión necesaria triplicaría los 1.200 millones de euros que planteaban, según explicó, los regionalistas.

Ábalos

Ábalos aseguró que Revilla le insistió en este tema. «Es una infraestructura de envergadura y vamos a poner en marcha ya un estudio informativo en torno a la viabilidad y financiación de esta obra. Lo haremos a consecuencia de la reunión que hemos mantenido».

Presupuesto: 240 millones Centro Logístico Llano de La Pasiega

De la Serna

Instó al Gobierno regional a «trabajar» porque lo único que veía era «un burro atado a una valla». El Ministerio garantizó «máxima colaboración» en la tramitación, pero puntualizó que era una iniciativa «exclusiva del Gobierno de Cantabria». Ni financiación, ni ejecución.

Ábalos

«La disposición del Ministerio por indicación de la Presidencia –en referencia a Pedro Sánchez– es facilitar las conexiones para este centro logístico que tiene que ir desarrollando el Gobierno de Cantabria», dijo Ábalos. «Facilitar», pero sin compromisos concretos.

No hay presupuesto El túnel de La Engaña

De la Serna

Tras conocer el proyecto, aseguró que no veía «el atractivo que eso puede tener y la inversión es elevadísima». Cruzar el túnel, «más que un atractivo», a su juicio, podía ser «un suplicio». El PP tenía en la zona el proyecto del Teleférico del Pas (el bipartito lo echó abajo).

Ábalos

No estaba en su agenda pero, tras la insistencia de Revilla, Ábalos se comprometió «a firmar un convenio dentro del Grupo Fomento (Centro de Experimentación y Adif) para hacer un estudio sobre el estado de conservación del túnel para posibles usos».