Un usuario, ante uno de los trenes de Cercanías que opera en Cantabria, que ya rondan los 40 años de vida. Javier Rosendo

Partidos e instituciones no logran un frente común para exigir que los nuevos Cercanías estén en 2026

Buruaga reclama al ministro Puente un compromiso por escrito que también incluya la llegada del tren rápido entre Bilbao y Santander | El PRC culpa a la líder del PP por no vigilar los pactos sobre la red de Cercanías y recuerda que ella hizo lo mismo con Revilla por el mal diseño de los trenes

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Hay noticias importantes, positivas y millonarias, como los avances en la reforma integral del desfiladero de La Hermida –la obra puede inaugurarse antes de lo ... esperado– o la licitación de la primera fase de la integración ferroviaria de Santander, pero el Ministerio de Transportes también ha dado dos mazazos a los intereses de Cantabria de igual relevancia. Primero fue el anuncio de revisión del proyecto del tren rápido a Bilbao para priorizar la conexión entre la capital vizcaína y Castro, dejando en 'veremos' su extensión a Santander. Más reciente fue la confirmación del retraso en la llegada de los trenes de Cercanías, que no estarán en la comunidad autónoma en 2026, como se dijo. En realidad, no solo se dijo, sino que se prometió por escrito.

