El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mr. y Mrs. Short tras su llegada al puerto de Santander Javier Cotera

El pasajero 7 millones de Brittany Ferries

Mr. Short, que llegó este jueves desde Plymouth con su mujer en el Pont Aven, fue recibido por la presidenta y agasajado con varios regalos

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:49

Comenta

Nadie se espera al viajar que al llegar a su destino le estén esperando para celebrarlo. Mr. Short tampoco. Son de esas cosas que solo ... pasan una vez en la vida: ser el pasajero número siete millones y que todo un puerto lo celebre. Llegado junto a su mujer desde Plymouth a bordo del Pont Aven, fue sorprendido este jueves nada más bajar de su coche en el muelle Almirante de la Autoridad Portuaria de Santander. Con cara de asombro, el matrimonio británico fue recibido por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; los directivos de Brittany Ferries, Joëlle Croc y Roberto Castilla, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, quienes los felicitaron entre aplausos. «No me lo esperaba, me he llevado una sorpresa», acertó a decir el hombre británico, entre risas, mientras se ajustaba las gafas de sol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  4. 4

    El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones
  5. 5 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  6. 6

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  7. 7

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  8. 8 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  9. 9 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  10. 10

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El pasajero 7 millones de Brittany Ferries

El pasajero 7 millones de Brittany Ferries