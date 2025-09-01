Peñacastillo da comienzo a la vuelta al cole con más de 1.000€ en compras y un iPad

Podrán canjearse los cupones en los tótems habilitados o en la web para descubrir al momento si se han llevado un kit infantil y entrar en el sorteo de un iPad.

El centro comercial Peñacastillo da comienzo al mes de septiembre de una forma muy especial. El espacio cántabro activa desde este lunes y hasta el próximo 15 de septiembre su promoción 'Vuelta al cole de premios'.

En este sentido, todos aquellos clientes que lo deseen, podrán pedir su cupón al realizar compras iguales o superiores a 15 euros en cualquiera de los establecimientos del centro comercial. Una vez conseguido el cupón, solo deben canjearlo en los tótems habilitados o en la web para descubrir al momento si se han llevado un kit infantil para que los peques disfruten de la vuelta al cole por todo lo alto.

Asimismo, tanto los ganadores como los no premiados entrarán en el sorteo de un iPad, uno de los complementos más deseados por los pequeños de la casa para el regreso a las clases.

Hasta 1.000€ en tarjetas regalo

Para hacer aún más especial la vuelta cole, el centro comercial Peñacastillo ha habilitado una promoción a través de su página web (www.ccpenacastillo.com) que estará disponible hasta el 15 de septiembre. Todos aquellos que lo deseen deberán registrarse en el formulario que encontrarán en la pestaña de 'eventos' y poner a prueba su mente con un divertido juego para entrar directamente en el sorteo de tarjetas regalo por valor de hasta 1.000€.