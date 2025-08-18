Peñacastillo sortea cinco carros valorados en 100€

R.C. Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 14:56 Compartir

El centro comercial Peñacastillo pone en marcha una promoción con el objetivo de hacer más llevadero el mes de agosto y dar la bienvenida a la ya esperada 'vuelta al cole'.

En este sentido, todos los clientes que realicen sus compras entre el 18 y el 23 de agosto, podrán entrar en el sorteo de cinco carros de la compra valorados en 100€ cada uno, con productos correspondientes al Hipermercado Carrefour.

Participar es muy sencillo, ya que todos aquellos que lo deseen podrán hacerlo con un ticket de compra igual o superior a 15€ en los tótems habilitados durante el periodo promocional, y correspondiente a cualquiera de los establecimientos disponibles en el centro. De igual modo, Peñacastillo contará con un stand habilitado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas de lunes a sábado, para agilizar la participación, que se realiza con un breve registro para entrar directamente en el sorteo.

Así, el centro comercial cántabro se prepara con el objetivo de finalizar el mes de agosto de la mejor forma posible y hacer disfrutar a todos los ganadores de un carro repleto de productos para dar por finalizado el verano

Temas

Peñacastillo