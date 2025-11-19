Peñacastillo sortea grandes premios por el Black Friday

Del 17 al 30 de noviembre, ambos inclusive, los clientes que realicen una compra con importe igual o superior a 10€ podrán participar en esta promoción de Black Friday

Se acerca el Black Friday, una de las fechas más importantes del año para el sector del comercio. Y con ello, las tiendas se llenan de descuentos efímeros y suculentas promociones para dar el pistoletazo de salida a las compras de Navidad el último viernes de noviembre.

Por eso, con motivo del 'viernes negro', el centro comercial Peñacastillo ha decidido celebrarlo con una promoción paralela con la que sus clientes pueden ganar increíbles premios.

De este modo, del 17 al 30 de noviembre, ambos inclusive, los clientes que realicen una compra con importe igual o superior a 10€ podrán participar en esta promoción de Black Friday.

Una vez realizada la compra en cualquiera de los establecimientos, incluido Carrefour, recibirán un cupón con un código de participación que deberán introducir en los tótems ubicados en el centro comercial o en la web www.ccpenacastillo.com.

Al rellenar el formulario entrarán automáticamente en el sorteo de una televisión de 55 pulgadas. Pero además, ese mismo cupón les permitirá participar en la promoción los días 28, 29 y 30 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas.

De este modo, los clientes que acudan durante estos días al centro comercial deberán presentar el ticket y el cupón correspondiente para participar en una divertida dinámica. Se habilitará un local con globos gigantes que esconden increíbles premios. El juego consistirá en elegir uno para explotarlo y probar suerte. Dentro de ellos se ocultan vales y descuentos en compras, entradas de cine y un patinete eléctrico.

Además, por si fuera poco, el centro comercial tiene activa otra promoción en su página web. Del 17 al 22 de noviembre los clientes podrán participar en la promoción 'Operación Black Friday', en la que tan solo tendrán que rellenar un formulario para entrar en el sorteo de una tarjeta regalo de 200€ en Carrefour.

Con estas promociones, el centro comercial Peñacastillo pretende contagiar el espíritu del Black Friday y animar a todos los santanderinos a aprovechar los mejores descuentos durante una jornada de compras inolvidable.