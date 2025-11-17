Piden 12 años para los acusados de agredir sexualmente a un menor Mañana se juzga a los dos procesados, que en el momento de los hechos eran pareja, por un delito de agresión sexual continuada a un adolescente de 14 años

La Fiscalía solicita una pena de prisión de doce años de prisión para los dos acusados de agredir sexualmente a un adolescente cuando tenía 14 años.

Según detalla el escrito de calificación del ministerio público, los dos acusados, que en el momento de los hechos eran pareja, mantenían una estrecha relación de amistad con la abuela del menor, por lo que comenzaron a frecuentar la compañía del adolescente. Es entonces cuando «comenzaron a realizarle tocamientos con ánimo libidinoso» y «cada uno de ellos por separado».

Inicialmente, continúa la Fiscalía en su escrito, las conductas consistieron en «tocamientos mutuos entre el menor y los adultos en sus genitales, masturbándose los adultos en su presencia hasta que eyaculaban», y posteriormente, «en penetraciones anales del menor a los dos procesados, así como felaciones de los procesados hacia el menor».

Los hechos se produjeron, «siempre a iniciativa del adulto», cuando cada uno estaba a solas con el menor, bien en el domicilio en el que la pareja vivía, bien en el domicilio del menor o incluso en la calle.

Además, añade aquí el ministerio público que el menor presenta una «lesión psicológica compatible con los hechos sufridos», además de un «daño social concordante con la situación vivida y que le ha afectado a su capital social».

La pena solicitada por la Fiscalía para cada acusado, como autor de un delito continuado de agresión sexual, asciende a doce años de prisión; otros trece años de alejamiento, así como la prohibición de comunicarse; ocho de libertad vigilada tras abandonar la cárcel y otros diecisiete de inhabilitación para desempeñar actividades que tengan que ver con menores. Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que cada acusado indemnice al menor con un total de 15.000 euros.

La acusación particular la ejerce el Gobierno de Cantabria, dado que fue el Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) quien interpuso la denuncia por estos hechos tras asumir la tutela del menor; y se suma a las penas e indemnizaciones solicitadas por el ministerio fiscal.

Según señala el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso mañana, martes, a partir de las diez de la mañana.

