El Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 asigna 133 millones de euros a Cantabria

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026/2030 se dotará con 7.000 millones de euros que van a cofinanciar el Estado y las ... comunidades autónomas -en un 60% y un 40% respectivamente- y que de repartirse conforme a los mismos criterios empleados en el plan anterior elevarán los recursos asignados específicamente a Cantabria hasta los 133 millones, es decir, 97,3 más de los destinados en el ejercicio 2022/2025.

«Eso, siempre y cuando se apliquen las reglas del plan anterior, que otorgaban a nuestra región un 1,9% del total de los fondos», matizó ayer el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, que confía en que ese criterio se puede modificar y sustituir por otro que resulte más ventajoso.

Con todo, precisó el consejero, «cualquier dinero es bienvenido, sobre todo en materia de vivienda, donde la inversión va a tener que ser realmente importante» si lo que se pretende es dar la debida respuesta «al problema actual y de futuro más importante que tiene el país».

Así es como lo califica Media, que ayer jueves asistió en Madrid a la Conferencia Sectorial de Vivienda presidida por la ministra del negociado, Isabel Rodríguez, a la que el consejero cántabro pidió «diálogo de verdad» y trabajo conjunto para sacar adelante un plan consensuado.

El consejero admite que el nuevo plan estatal «tiene cosas buenas que valoramos positivamente»

En este sentido, Media lamentó que el Ministerio no haya contado con la participación previa de las comunidades autónomas para la elaboración de ese texto. «Nosotros no somos un actor más, somos quienes pagamos y ejecutamos este plan con nuestros presupuestos», afirmó el consejero, que criticó que no se haya celebrado ninguna reunión al respecto de este asunto en el último año «a pesar de que la ministra ofreció a las regiones colaborar y trabajar juntos». «Si se hubiesen celebrado reuniones antes, este asunto podía estar ya resuelto», subrayó Media, que se preguntó qué problema tiene el Ministerio en escuchar a las comunidades y afeó la conducta a la ministra porque se han dado situaciones «que, sin duda, se podían haber solucionado si nos hubiéramos sentado antes».

Mirando de reojo al nuevo plan, Media confesó que el documento «tiene algunas cosas buenas que valoramos positivamente», entre ellas el apartado relacionado con las reformas en viviendas, «un éxito rotundo en Cantabria», si bien tiene otras que deberían haber sido previamente consensuadas, «y no impuestas».

Es por ello por lo que el Gobierno regional, lo mismo que otros, todos ellos del Partido Popular, «va a presentar alegaciones al plan» aunque «con ánimo absolutamente constructivo», matizó el consejero cántabro, que, preocupado por cómo se va a abordar «el problema actual y de futuro más importante que tiene el país», pidió en la reunión « retirar las ideologías y trabajar en conjunto para ponernos de acuerdo sobre un tema tan importante para la ciudadanía».