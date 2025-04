Las playas cántabras se ponen a punto

Llega el buen tiempo y eso es sinónimo de playa. Tanto para los cántabros como para los visitantes que aprovecharán fechas como la Semana Santa – ... a la vuelta de la esquina– para escaparse a arenales como los de Santander, Liencres o Somo. Por eso, desde los ayuntamientos ya están poniendo a punto estos espacios o planean hacerlo en los próximos días. En la capital cántabra, el servicio de mantenimiento de playas arrancó sus tareas hace un mes y es habitual ver palas por la mañana retirando ramas y algas y alisando la arena. Lo que sigue sin tener remedio son esas infraestructuras en mal estado, como el Rema, la Horadada y los accesos a Los Peligros desde Reina Victoria, que año tras año van degradándose más. En Ribamontán al Mar, el servicio de limpieza ya está «a tope» para recibir «primero a los vecinos y después a visitantes» y en Piélagos, Laredo y San Vicente de la Barquera, las tareas arrancarán la semana que viene, de cara a tener todo listo para Semana Santa.

El Diario Montañés ha recorrido las playas de Santander para ver en qué estado están con la llegada del buen tiempo y a falta de un par de semanas para Semana Santa. En La Segunda de El Sardinero, ya había esta semana movimiento de gente con ganas de sol. Aunque el martes sobre las once de la mañana corría aire fresco, eso no desanimó a aquellos que habían desplegado sus toallas en la arena con el objetivo de coger color. También estaban los incondicionales de las palas y muchos jóvenes jugando al vóley. Más allá de los que estaban allí por ocio, también había empleados municipales del nuevo servicio de mantenimiento y limpieza de playas poniendo a punto la arena. Una enorme pala recorría la playa sorteando gente mientas los operarios recogían ramas y algas. Esta maquinaria también retiró un montículo de arena que había en un acceso cercano al restaurante El Serbal y se encargó de alisar la arena en el resto de la playa. Los trabajadores de este servicio también estaban lijando las vallas azules que rodean el arenal de cara a darle una mano de pintura y por allí también estaban varios empleados de Parques y Jardines, que retiraban la arena que los últimos temporales de viento habían sacado de la playa y acumulado en las escaleras del paseo.

Aunque los servicios de mantenimiento están haciendo lo que pueden por preparar las playas, no todo tiene arreglo. Al menos, de momento. El chiringuito Rema sigue allí, cerrado y lleno de grafitis. El Ayuntamiento solicitó en febrero al Ministerio la concesión del edificio, pero aún queda tramitación por delante para poder actuar en el inmueble y dedicarlo a actividades náuticas, que es el objetivo del Consistorio.

Donde más deficiencias se detectan –y como viene siendo habitual– es en Los Peligros y La Magdalena. Allí está la Horadada medio derruida y el acceso desde Reina Victoria cerrado desde que un temporal se lo llevó por delante en 2021. La guerra entre Administraciones sobre la responsabilidad de la reparación ha llevado a que, cuatro años después, el acceso siga cerrado al público y dando mala imagen. En cuanto a la Horadada, es el Ministerio quien está pendiente de que el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria eliminen la protección que lo ampara –por estar incluido en el Plan del Sardinero– para poder derribarlo. Cerca de allí está el Balneario de la Magdalena, cedido recientemente al hostelero Carlos Crespo, que lo está rehabilitando de cara a reabrirlo próximamente.

Con antelación Santander y Ribamontán llevan un mes preparando sus playas para la llegada del buen tiempo

Sin resolver La capital cántabra sigue arrastrando deficiencias como el Rema o La Horadada, medio en ruina

En la rampa La playa surgida en Gamazo sigue frecuentada por perros a pesar de la negativa del Ayuntamiento

La nueva playa –aunque desde el Ayuntamiento se nieguen a denominarla así– que se ha formado en Gamazo estaba esta semana, como ya se ha convertido en costumbre, llena de perros con sus dueños. Aunque desde el Consistorio se niegan a convertir este arenal en un espacio 'dog-friendly' (amistoso con los perros), en la práctica ya lo es y es habitual ver a canes corriendo y jugando entre sí. Eso sí, al no estar en el listado de playas urbanas del municipio, no tiene servicio de limpieza ni lo tendrá de socorrismo. Por eso, estos días estaba llena de troncos que, en principio, no se retirarán.

Las playas de Ribamontán al Mar, sobre todo las de Somo y Loredo, tienen mucho tirón cuando llega el buen tiempo. Por eso, como explica la primera teniente de alcalde, Araceli Colina, ya están «a tope» poniendo a punto sus arenales. «Empezamos con los trabajos previos el 31 de marzo y así seguiremos hasta Semana Santa, para que primero los vecinos y después los visitantes disfruten de las playas con la llegada del buen tiempo. También se va a retirar la arena de los accesos y del parking de Loredo». Además, añade que el 12 de abril se hará una limpieza de la playa de Loredo con la Fundación Racing y los participantes disfrutarán después de un aperitivo.

En Piélagos, la limpieza previa al verano arrancará mañana y durará hasta el 25 de abril y se realizará de mañana (de 06.00 horas a 12.00). Después, hasta octubre, se limpiará los fines de semana excepto en pleno verano (16 de junio al 15 de septiembre), que se limpiará todos los días. Piélagos tiene una bolsa de 12 horas para utilizar en momentos puntuales y limpian de forma mecánica en La Arnía, Pedruquios, Portio, Canallave y Valdearenas y de forma natural en Cerrias y Somocuevas.

En el caso de Laredo, el servicio de limpieza de playas funciona todos los días de verano y, el resto del año, se seleccionan 25 días de limpieza para «optimizar el servicio», explican desde la Concejalía de Medio Ambiente. Así, la semana que viene se 'gastarán' parte de esos días para que las playas estén limpias en Semana Santa y el resto de días de limpieza se centrarán en mayo. «Se guarda alguno de esos 25 días para emergencias, como temporales, pero la mayoría se usarán este mes y el próximo». En San Vicente de la Barquera, el primer teniente de alcalde, Julián Vélez, apunta que actualmente están sustituyendo las pasarelas de las playas y la limpieza también comenzará la próxima semana. Además, este verano van a controlar el aforo del parking para «dar más fluidez al servicio».