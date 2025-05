Playas españolas o países asiáticos, las vacaciones que planean los cántabros

Pasada la Semana Santa y con los calores de estos últimos días, puede que haya tenido con su pareja la conversación. Esa frente a la ... tele justo al terminar el día y antes de irse a la cama. Uno de los dos suelta un «¿dónde vamos este verano de vacaciones?» y el otro le contesta que «mañana lo miramos». Si ya lo ha mirado –como han hecho cientos de cántabros–, lo primero que habrá palpado es que está todo «carísimo». Lo dicen en las propias agencias de viajes, haciendo virguerías para que las llamativas subidas de los billetes de avión y de los hoteles no amarguen los planes. Calculan que el viaje de este año saldrá, más o menos, un 10% más caro que el del verano pasado –que ya había subido un pico–. ¿Dónde iremos los cántabros? A nivel nacional, destinos playeros (Canarias, Baleares, costa andaluza o valenciana...). Si va fuera, Asia vende.

Las claves 4.000 euros en billetes y hoteles por una semana tipo en Canarias para una familia de cuatro.

Internacional Tailandia, Vietnam, Japón o China están entre los destinos que más se están vendiendo para el verano

Temores Aunque de forma dispar, la situación política sí se está notando en las reservas de viajes a Estados Unidos

«El que tiene las ideas muy claras o siempre va al mismo sitio, hacia enero o febrero ya lo tiene reservado», explica Laura Santamaría desde Nautalia Viajes. «Pero sí que hay movimiento en estas fechas», confirma. Ahí ya sale a relucir el tema de los precios. «Están caros los viajes y está caro todo». Por eso, en la agencia estos días se están encontrando con «muchas preguntas, tanteo». Manejando flexibilidad en las fechas. Dejando atrás esa petición de organizar la escapada entre tal y tal día y ampliando la horquilla para encontrar acomodo y un mejor precio. Hay más eso –preguntas, estudiar opciones– que reservas confirmadas, cerradas. Eso sí, tiene claro que «se va a viajar, y mucho». «Hay clientes que tirarán de apartamentos, de pisos turísticos, o que vendrán a la agencia a última hora, en julio, diciendo: 'tengo mil euros, ¿dónde me puedo ir?'».

En que desde Cantabria se va a viajar mucho coincide Eduardo García, responsable de Santander Viajes y presidente regional de la Asociación de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo. Para el viaje más a medida con el que ellos trabajan –esas vacaciones que exigen más tiempo de elaboración y tomar más decisiones que en un viaje programado– «sí que se está trabajando con antelación». «Cada vez más tenemos esa cultura de la previsión que tienen los europeos y sí se ha comprado ya el viaje de verano antes incluso de Semana Santa» (entre otras cosas, porque este tipo de vacaciones pueden incluir elecciones más concretas de hoteles, de itinerario, alquileres o de complementos que conviene abaratar y reservar).

«Lo de los billetes de avión es desorbitado. Lo que antes era 200 o 250 euros ahora es 350 y esos 150 euros en una familia de cuatro es mucho dinero» Laura Santamaría Nautalia Viajes

«Está muy de moda viajar a Japón. Tanto en primavera como en verano, y ya tenemos también reservas vendidas para el otoño» Eduardo García Sanander Viajes

¿Y cuánto más caro sale? García habla de «diferentes rangos» pero redondea la subida en un 10%. Pone como ejemplo, aunque no sea un destino puramente vacacional, las tarifas de los hoteles de Madrid y su variación «de un año para otro». O lo caros que a los cántabros nos salen los vuelos si la oferta se sale de lo que ofrece el Seve (con una ruta a Madrid muy mejorable).

Santamaría habla de un 6-7% de subida en el conjunto de un viaje y pone ejemplos concretos. «Lo de los billetes de avión es desorbitado. Lo que antes era 200 o 250 euros ahora es 350 y esos 150 euros en una familia de cuatro ya es mucho dinero». O los hoteles. «En el caribe lo que eran 1.100 o 1.200 en una semana de hotel ahora se va a 1.400. Los de Canarias están prohibitivos y además están llenos porque tienen mucha demanda». Un caso práctico precisamente en las islas: unas vacaciones tipo para una familia de cuatro miembros sale –billetes y hoteles– «por unos 4.000 euros».

Por no quedarse sólo con lo que sube –que es casi todo–, el alquiler de coches (que ya se disparó en los últimos años) está algo más estabilizado para los próximos meses y también los precios de los cruceros.

Las opciones

Y entre lo que ya tienen vendido, ¿qué tira más? Desde la oficina de Nautalia de Santamaría explican que el viaje que más venden a los cántabros está ligado «a la playa». Y ahí mandan las escapadas –hablamos de vacaciones que suelen ser de una semana– a las islas, principalmente Canarias pero también Baleares, o las costas de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Favorece, claro, que haya vuelo directos desde el Seve Ballesteros o, como mucho, que haya que desplazarse a Bilbao. Abarata, que es clave. Y eso influye también cuando los clientes quieren traspasar fronteras. «Ahora tenemos vuelos chárter o directos con destinos en Asia que antes no había y eso ha hecho que los precios se reduzcan». Así, es posible que en julio y agosto los muros de los perfiles de Instagram de sus amigos se llenen de fotos de países como Tailandia, Bali o Vietnam.

Desde Sanander también ponen la vista en oriente. «Está muy de moda viajar a Japón. Tanto en primavera como en verano, y ya tenemos también reservas vendidas para el otoño». A eso suman vacaciones en destinos como China («que se está vendiendo bien»), países de Centroamérica y, «aunque no hay tanta demanda como otros años, siempre están entre los cinco primeros los safaris por África».

Estados Unidos

En esas dudas que algunos tienen para reservar, además del precio, Santamaría incluye como factor importante «la situación política». El contexto internacional asusta un poco. Ahí sale a relucir la llegada de Trump y sus políticas en Estados Unidos. «La gente que preguntaba se ha echado un poco atrás por las informaciones que han aparecido sobre problemas al pasar los controles y para Nueva York, por ejemplo, ha bajado la demanda». Lo afirma con cifras. Si a estas alturas ya tendría cerrados unos quince viajes a la ciudad, ahora andan «por tres o cuatro».

García no cree que las decisiones arancelarias tengan consecuencias por ahora sobre el turismo y asegura que en su agencia no ha habido cancelaciones, aunque sí admite «que no ha habido últimamente muchas peticiones nuevas». «Quizás se deciden por buscar una alternativa en Canadá o en Asia».