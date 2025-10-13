El Pleno del Parlamento propina otro revolcón al PP por el derribo de la Residencia y la gestión del amianto

La polémica en torno a las obras de demolición de la Residencia Cantabria y la gestión de las 4.000 toneladas de amianto que será ... necesario retirar durante las obras unieron a toda la oposición en contra del PP, que se quedó solo con sus explicaciones.

El socialista Raúl Pesquera, que subió al estrado para explicar la proposición no de ley presentada por su grupo, insistió en la falta de transparencia en todo el proceso y en la preocupación de los vecinos de Santa María de Cayón, Piélagos y Castañeda por los posibles riesgos del amianto que será depositado en el vertedero ubicado en este último término municipal. «Se han puesto a tirar una residencia sin saber qué volumen de amianto tenían ni qué hacer con ello», enfatizó, e insistió en que el Gobierno dé a conocer los informes que avalen que dicho vertedero esté adaptado para albergar este material, garantizando que la salud de los vecinos no corre ningún riesgo.

La propuesta socialista, aprobada por el Parlamento, pide la publicación del expediente completo con toda la información detallada en relación a la demolición de la Residencia Cantabria, así como estudiar la idoneidad de un emplazamiento alternativo, más alejado de población, para la gestión final de los residuos.

Por parte del PP, Alejandro Liz calificó de «sinsentido» que la Cámara quiera tumbar un proyecto que cumple la legislación que el mismo Parlamento ha emitido, y aseguró –entre risas de los diputados de la oposición–, que tenían acceso al expediente, ironizando con que el propio Pesquera es quien tiene «un rostro de amianto».

Como indicó, el amianto es peligroso en los tejados, no en un vertedero, y criticó que el socialista ofreciera una imagen de Cantabria similar a Chernóbil. «Los vertederos específicos para el amianto son totalmente seguros», insistió, en una argumentación que no convenció al resto de grupos, que votaron en contra.