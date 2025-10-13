El Pleno pide un registro actualizado y más estricto de viviendas de uso turístico Reclama un plan para integrar las viviendas turísticas irregulares en el mercado de alquiler residencial

J. A. Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 17:41

Los grupos parlamentarios apoyaron de forma unánime la propuesta regionalista de actualizar el registro de viviendas de uso turístico en Cantabria, con una mayor coordinación entre las distintas Administraciones para detectar los alojamientos que operan sin licencia. La proposición no de ley (PNL) incluía también la elaboración de un plan para integrar las viviendas turísticas irregulares en el mercado de alquiler residencial.

Javier López Marcano, ponente de la PNL, criticó el reciente decreto regulador del Gobierno regional, que «no contenta a nadie», y habló de la necesidad de dar normas rigurosas al sector, sostenibles y que cumplan las obligaciones fiscales y sociales.

Coincidió en las observaciones sobre el decreto del Gobierno Armando Blanco (Vox), «una patada hacia delante para quitarse el problema de encima», y añadió que la norma adolece de falta de seguridad jurídica por su carácter retroactivo, al obligar a las viviendas ya en funcionamiento a adecuarse a las exigencias municipales posteriores.

Igualmente, el socialista Mario Iglesias, señaló que con el decreto para ordenar las viviendas turísticas «no se ha cogido el toro por los cuernos», y abogó por reforzar la labor inspectora, dotándola de más recursos.

Alejandro Liz (PP), manifestó la voluntad del Gobierno por «ordenar, no prohibir», el sector, defendiendo el decreto de las objeciones del resto de grupos, pero sumándose a su interés por mejorar el control de las viviendas de uso turístico.