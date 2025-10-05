Poco entusiasmo con los nuevos proyectos culturales

«Voy a explicar lo que yo veo aquí a diario. Nosotros estamos a cincuenta metros del Centro Botín. Todavía hay gente que, cuando viene, ... dice: '¿Eso qué es?'. Mucha gente». Son las palabras de Sergio Peón, del Hotel Bahía, cuando se pone sobre la mesa el posible impacto de los proyectos culturales que están próximos a iniciar su andadura en la capital (Mupac, Reina Sofía, Faro Santander...). «Todo es bueno y todo suma, por supuesto. Son buenas noticias. Pero es un complemento de lo que ya hay, algo complementario», añade Peón. En la mesa asienten. Es algo positivo. No tienen dudas con eso. Pero, por sí solas, estas nuevas instalaciones, entienden, no van a atraer turistas. Visitas de los que vengan, sí. Visitantes que viajen de forma específica, pocos.

El escaso entusiasmo que despierta el año próximo –clave para estos proyectos– respecto a la puesta en marcha de los futuros centros culturales se rebaja aún más fuera de la capital. «Pocas esperanzas», dice Isabel Fombellida respecto a repercusión en Liébana. «Nada», añade Emérito Astuy en el caso de Isla. Y, más allá de estos proyectos en concreto, habla sobre las políticas municipales vinculadas al turismo. Sobre su margen de maniobra. «Los ayuntamientos –concluye– son más de divertir a los que vienen que de hacer cosas divertidas para que vengan».

Sale en la conversación, como contraste, el impacto transformador que tuvo una obra como la del Museo Guggenheim. «Los eventos que tengo marcados para el 2026 –interviene Daniel Fidalgo, de los hoteles Siken Río y Coliseum para resumir su postura–, uno de ellos es fuera de Santander, que son las finales del rugby en Bilbao en mayo (se refiere a las finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup de 2026), que pueden repercutir aquí como pasó este año con la final de la Europa League de fútbol. Y en Santander, lo único marcado que tengo es el eclipse en el mes de agosto. Punto, nada más. Es triste que tengamos solamente marcados esos dos eventos y que uno de ellos sea fuera de Santander. Pero es lo más importante que tengo para 2026».