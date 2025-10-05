El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Poco entusiasmo con los nuevos proyectos culturales

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:44

Comenta

«Voy a explicar lo que yo veo aquí a diario. Nosotros estamos a cincuenta metros del Centro Botín. Todavía hay gente que, cuando viene, ... dice: '¿Eso qué es?'. Mucha gente». Son las palabras de Sergio Peón, del Hotel Bahía, cuando se pone sobre la mesa el posible impacto de los proyectos culturales que están próximos a iniciar su andadura en la capital (Mupac, Reina Sofía, Faro Santander...). «Todo es bueno y todo suma, por supuesto. Son buenas noticias. Pero es un complemento de lo que ya hay, algo complementario», añade Peón. En la mesa asienten. Es algo positivo. No tienen dudas con eso. Pero, por sí solas, estas nuevas instalaciones, entienden, no van a atraer turistas. Visitas de los que vengan, sí. Visitantes que viajen de forma específica, pocos.

