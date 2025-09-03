El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una persona observa la Luna a través de un telescopio. AFP

¿Se podrá observar el eclipse lunar en Cantabria?

La predicción elaborada por la Aemet para el domingo avanza la presencia de nubes altas en la región, lo que dificultaría la visibilidad

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:17

Si los peores augurios se cumplen, la posibilidad de disfrutar este domingo de la última luna roja del año -también conocida popularmente como 'luna ... de sangre'- se antoja complicado en Cantabria. Aunque todavía es pronto para anticiparlo con certeza, la presencia de nubes altas puede impedir disfrutar del eclipse lunar total. No obstante, habrá que esperar hasta este viernes para tener una predicción «más precisa», según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

