La Policía Local de Santander abre un conflicto con el Ayuntamiento por las mejoras laborales

La Policía Local de Santander, a través de sus representantes sindicales, ha abierto un conflicto con el Ayuntamiento de Santander por la mejora de ... las condiciones laborales. Los agentes aseguran que no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado y que implican subidas salariales. El Consistorio, por su parte, replica que algunas de las demandas ya están aprobadas y se sustanciarán inmediatamente; y otras están de momento paralizadas por los informes desfavorables del interventor. La situación, enquistada, ha llevado a que los policías locales hayan decidido esta misma semana no realizar servicios extraordinarios, no prolongar las jornadas y no utilizar sus teléfonos personales para el servicio.

¿Cuáles son las reivindicaciones de los agentes y cuál es la explicación del equipo de gobierno del PP? El primer punto de desencuentro tiene que ver con la actualización del complemento de destino, un plus salarial que depende del nivel y puesto de trabajo de un agente. Los sindicatos que representan a la Policía -APLB-USO, CC OO, CSIF, SIEP y UGT- piden que se cumpla el acuerdo alcanzado hace más de un año, que establece la delimitación de los niveles de ascenso y el cronograma para su aplicación. El Ayuntamiento les da la razón y asegura que tiene voluntad de hacerlo. El problema que se ha encontrado es que el interventor municipal manifestó su desacuerdo con este procedimiento y efectuó un reparo. Por eso, por primera vez, el Consistorio discrepa y ha optado por pedir un informe a la Intervención General del Estado. En el caso de que su dictamen sea positivo, «se ejecutará el acuerdo de forma inmediata».

Complemento de destino La Policía dice que está sin actualizar. El Ayuntamiento de Santander lo admite, pero aclara que no tiene el visto bueno del interventor. El Consistorio, en desacuerdo con él, ha pedido un informe a la Intervención del Estado

Hay más reivindicaciones sobre la mesa. Por ejemplo, las solicitudes relativas a toxicidad, que es una remuneración adicional para los trabajadores expuestos a sustancias químicas o tóxicas. Son conceptos que «se abonan a trabajadores similares», dicen los sindicatos. Lo que explica el equipo de gobierno del PP es que está evaluando la repercusión económica y presupuestaria que supondría su propuesta, para así responder «con los fundamentos necesarios para aplicar cualquier tipo de resolución administrativa».

Otro de los puntos en los que no coinciden tiene que ver con la prolongación de la jornada y con el pago de las horas extra. Para los sindicatos, la previsión presupuestaria para este asunto «falla cada año» y se tarda en pagar. Fuentes municipales explican que el Presupuesto de 2025 tenía una consignación de 800.000 euros para cubrir su abono. «Dado que esta cantidad fue insuficiente para satisfacer las horas reales realizadas, incrementadas por necesidades operativas y del servicio, en el Pleno del mes pasado se aprobó una nueva dotación económica por valor de 330.000 euros, lo que ha permitido que las cantidades pendientes sean abonadas en las nóminas de este mes de noviembre». Para las del año que viene, el Presupuesto recoge una partida de 1,2 millones de euros.

Los sindicatos sí reconocen que el Ayuntamiento de Santander desbloqueó hace un par de días el abono de las horas extraordinarias pendientes de tres meses y también fiscalizó el acuerdo relativo a los servicios de los días 24 y 31 de diciembre que llevaba pendiente cerca de un año. Fuentes municipales añaden que se cobrará en la nómina de enero.

Falta de entendimiento

En este contexto, los sindicatos se reunieron con la alcaldesa, Gema Igual, el pasado 24 de noviembre. Un encuentro «infructuoso» para los agentes, que denunciaron el «bloqueo institucional» que vive la Policía Local. Así, reiteran que «mientras no exista una respuesta seria y negociadora del Ayuntamiento, la plantilla actuará unida, con firmeza y dentro de la más estricta legalidad».

Desde el Consistorio recuerdan «su absoluta disposición al diálogo y a la negociación, y lamentan las molestias que esta situación está ocasionando a los ciudadanos».