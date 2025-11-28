El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Local de Santander. Juanjo Santamaría

La Policía Local de Santander abre un conflicto con el Ayuntamiento por las mejoras laborales

El complemento de destino, las horas extraordinarias y el plus de toxicidad, motivos del desencuentro en Santander

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La Policía Local de Santander, a través de sus representantes sindicales, ha abierto un conflicto con el Ayuntamiento de Santander por la mejora de ... las condiciones laborales. Los agentes aseguran que no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado y que implican subidas salariales. El Consistorio, por su parte, replica que algunas de las demandas ya están aprobadas y se sustanciarán inmediatamente; y otras están de momento paralizadas por los informes desfavorables del interventor. La situación, enquistada, ha llevado a que los policías locales hayan decidido esta misma semana no realizar servicios extraordinarios, no prolongar las jornadas y no utilizar sus teléfonos personales para el servicio.

