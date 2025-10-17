La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina Al arrestado se le imputan al menos cinco hurtos y estafas en ambos lugares | En el momento de perpetrar los robos, el varón se encontraba disfrutando un permiso en un centro de inserción de Santander

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón como presunto autor de cinco delitos de hurto y estafa, cometidos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. El arrestado cometió presuntamente estos hechos coincidiendo que se encontraba disfrutando de permisos autorizados en el Centro de Inserción Social José Hierro de Santander, donde estaba internado. Además, por si esto último fuera poco, cuando se le practicó la detención el arrestado estaba cumpliendo pena en la cárcel de El Dueso en Santoña.

Según explica la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, entre los meses de febrero y mayo, por víctimas de hurtos al descuido ocurridos en distintas dependencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en una ocasión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Los investigadores comprobaron que el 'modus operandi' utilizado en estos hechos era similar: el autor accedía a las habitaciones de pacientes o a los despachos de profesionales del centro y aprovechaba un momento de distracción, o la ausencia de los ocupantes, para sustraer bolsos o carteras.

Tras sustraer los objetos personales, el autor consiguió utilizar las tarjetas bancarias de sus víctimas en diversos establecimientos de la ciudad, realizando pequeños cargos en cada uso, no excediendo en ningún caso de 40 euros. El montante total de los cargos que consiguió realizar con las distintas tarjetas que había sustraído asciende a 510 euros.

Detenido en el Dueso

Como resultado del minucioso trabajo de investigación llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional, y tras analizar detalladamente las pruebas y testimonios recabados durante el proceso, se consiguió identificar al individuo que presuntamente habría participado en los hechos denunciados. Además, se pudo conocer que el investigado había cometidos los hurtos y estafas mientras se encontraba disfrutando los permisos que le habían autorizado en el Centro de Inserción Social José Hierro (Santander).

Además, tra la identificación de este varón, los agentes se encontraron con la sorpresa de que esta persona se hallaba interna en el Centro Penitenciario El Dueso, donde había reingresado nuevamente a finales del pasado mes de mayo, es decir, días posteriores a la comisión del último ilícito penal denunciado, que fue el día 13 de ese mes.

Durante la mañana del día 7 de octubre, los investigadores se trasladaron hasta el penal de Santoña, donde informaron al investigado los hechos delictivos cuya comisión se le atribuían.