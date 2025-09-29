Las policías locales tienen mérito

Policías Locales de toda Cantabria celebraron hoy la fiesta de su patrón, San Miguel Arcángel, y aprovecharon para condecorar a figuras del ámbito civil, por ... su implicación con la seguridad municipal; y a compañeros del cuerpo, por su dilatada trayectoria o por alguna intervención relevante.

Santander adelantó el acto al pasado sábado, día 27, pese a que la festividad se celebra oficialmente el 29 de cada septiembre. La alcaldesa de la capital, Gema Igual, subrayó la «vocación de servicio, la cercanía y la profesionalidad» de todos los profesionales del Cuerpo durante el acto que se celebró en el Paraninfo de la Magdalena. También puso especial foco en felicitar a los agentes distinguidos este año «por actuaciones que reflejan lo mejor de vuestra entrega y compromiso», e hizo extensivo el agradecimiento de toda la ciudad a los más de 250 hombres y mujeres que integran la plantilla. «Con vuestro trabajo diario, –a menudo discreto, pero siempre decisivo–, hacéis posible que Santander sea una de las ciudades más seguras de España», remarcó. La regidora destacó que la Policía Local llevó a cabo más de 53.500 actuaciones a lo largo del año, casi un millar más que en el ejercicio anterior.

Entre esas actuaciones, puso de relieve las más de 550 personas atendidas en siniestros relacionados con el tráfico, las casi 2.000 denuncias en materia de seguridad ciudadana o más de 3.000 en el ámbito del ocio, por conductas inadecuadas en la vía pública, «para que las calles de Santander sean espacios seguros y de convivencia». Igualmente, se refirió a las más de 700 intervenciones con víctimas de violencia de género y doméstica.

Noja Los agentes de la Policía Local de la localidad, tras la misa oficiada en la iglesia San Pedro. Camargo El alcalde, Diego Movellán, con los agentes, la consejera Isabel Urrutia y la exdelegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego. Laredo El alcalde, Miguel González, junto a los agentes condecorados, en la iglesia de Santa María. Colindres Javier Incera, regidor, con los agentes distinguidos. 1 /

En Camargo, el alcalde, Diego Movellán, aprovechó hoy el acto para demandar más medios y financiación para los municipios en materia de seguridad ciudadana: «No puede ser una competencia residual ni una carga mal financiada para los municipios», puesto que, cada vez con mayor frecuencia, el Gobierno central «se descarga de responsabilidades en las espaldas de quienes estamos a pie de calle». La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, recogió la Cruz al Mérito Profesional en un acto en el que también se condecoró a la exdelegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.

Noja fue otro de los municipios donde se celebró el acto festivo este lunes con entrega de medallas a cinco trabajadores del Ayuntamiento y cuatro policías veteranos. Todo en un acto presidido por la alcaldesa, Mireia Maza, que también entregó la medalla al sargento de la Guardia Civil de Noja, José Manuel Herrera, por sus diez años de servicio en la localidad.

Laredo fue otro de los lugares donde se honró al patrón de la policía; aunque en este caso no hubo condecoraciones a agentes en servicio. Sólo hubo una distinción para dos agentes jubilados recientemente. La misa se ofició en la iglesia de Santa María con la presencia del alcalde, Miguel González.

Medalla a la Cofradía San Ginés

En Colindres la celebración fue generosa en condecoraciones, que llegaron a un agente del cuerpo; a un vecino que el pasado agosto salvó la vida de un anciano que cayó al agua; a un agente de la Guardia Civil y a la Cofradía de Pescadores de San Ginés, por su trayectoria, relevancia social y constante colaboración con el cuerpo de Policía Local y el Ayuntamiento.

El alcalde, Javier Incera, destacó la labor de los colectivos, agentes y particulares que fueron homenajeados ese día, y recordó que el acto «sirve para reiterar el compromiso de este Ayuntamiento y la lealtad al cuerpo de Policía Local de Colindres y nuestra gratitud, por el trabajo que juntos hacemos, en pro de la seguridad y la convivencia en nuestro municipio».