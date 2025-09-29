El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, presidió el acto celebrado el sábado en el Paraninfo de La Magdalena. DM

Las policías locales tienen mérito

Cuerpos municipales de diferentes localidades celebran su patrón, San Miguel Arcángel, y condecoran a civiles y agentes distinguidos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:54

Policías Locales de toda Cantabria celebraron hoy la fiesta de su patrón, San Miguel Arcángel, y aprovecharon para condecorar a figuras del ámbito civil, por ... su implicación con la seguridad municipal; y a compañeros del cuerpo, por su dilatada trayectoria o por alguna intervención relevante.

