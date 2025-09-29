El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Torrelavega entrega este martes la Medalla de Oro a la Policía Local en medio de la tensión con la plantilla

La ciudad celebra hoy la festividad de San Miguel con misa, distinciones y un homenaje institucional marcado por lasprotestas sindicales

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:51

Torrelavega se prepara para vivir este martes una de esas jornadas que mezclan solemnidad institucional y tensión política. La ciudad conmemora la festividad de San ... Miguel, patrón de la Policía Local, y lo hace con una agenda que comienza con la misa en la iglesia de la Virgen Grande, continúa con las distinciones a agentes en el Teatro Municipal Concha Espina y culmina con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al cuerpo policial por su 150 aniversario.

