Torrelavega entrega este martes la Medalla de Oro a la Policía Local en medio de la tensión con la plantilla

Torrelavega se prepara para vivir este martes una de esas jornadas que mezclan solemnidad institucional y tensión política. La ciudad conmemora la festividad de San ... Miguel, patrón de la Policía Local, y lo hace con una agenda que comienza con la misa en la iglesia de la Virgen Grande, continúa con las distinciones a agentes en el Teatro Municipal Concha Espina y culmina con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al cuerpo policial por su 150 aniversario.

El programa arranca al mediodía con la misa solemne. A la una de la tarde, ya en el Concha Espina, se celebrará el acto de reconocimientos internos, en el que varios policías recibirán condecoraciones por méritos profesionales. Y a las dos está previsto el momento central: la concesión de la máxima distinción municipal a la Policía Local de Torrelavega, como institución que lleva siglo y medio garantizando la seguridad de los vecinos.

El alcalde, Javier López Estrada, insiste en que la medalla no se entrega a los policías que hoy forman la plantilla, sino a todas las generaciones que han pasado por el cuerpo desde 1875. «Es un homenaje histórico, que no debe mezclarse con reivindicaciones actuales», ha repetido en los días previos. El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha defendido en la misma línea que el reconocimiento se dirige a la institución y no a un sindicato ni a un conflicto laboral.

Sin embargo, la polémica planea sobre el acto. El sindicato APLB, mayoritario en la plantilla, ha anunciado que más del 90% de los agentes no acudirá a la ceremonia como gesto de protesta. Consideran que el homenaje llega en un momento de profundo malestar y que la medalla no puede tapar carencias de fondo: instalaciones deterioradas, turnos con escasos efectivos, falta de medios materiales y acuerdos laborales que, dicen, siguen sin cumplirse.

Las tensiones no son nuevas. Desde principios de año, la Policía Local ha protagonizado protestas en plenos municipales, concentraciones en la calle y duros cruces de declaraciones con el equipo de gobierno. La imagen de agentes con la boca amordazada con cinta aislante en junio o las pancartas reclamando «equiparación ya» forman parte del recuerdo reciente de los torrelaveguenses.

Ese telón de fondo explica que lo que debía ser un acto de consenso llegue rodeado de ruido. APLB ha acusado al Ayuntamiento de utilizar la medalla como «propaganda política» y de gastar dinero en un evento protocolario mientras la comisaría sigue en condiciones que califican de «tercermundistas». El gobierno local, en cambio, rechaza esa visión y recalca que la entrega de la Medalla de Oro se enmarca en la celebración del 150 aniversario, desligada por completo de las negociaciones laborales.

La realidad es que el acto de este martes tiene dos lecturas. Para el Ayuntamiento, se trata de reconocer a una institución con 150 años de historia. Para buena parte de la plantilla, en cambio, es un gesto vacío si no va acompañado de mejoras tangibles en su día a día.