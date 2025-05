PP y PRC reclaman que la paralización de las obras no retrase la llegada del AVE

A la espera de que el Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concreten sus planes después de que la Audiencia Nacional ... ordenara paralizar las obras del AVE en el tramo Palencia-Palencia Norte, el primero de los cinco que están en ejecución de la línea de alta velocidad a Reinosa, el Parlamento de Cantabria tratará de alcanzar en el pleno del próximo 2 de junio una posición común con la intención de presionar al Gobierno de España en dos sentidos: para que busque una alternativa que no suponga un nuevo retraso en la llegada de los primeros trenes rápidos a Cantabria y para que ponga sobre la mesa un calendario de ejecución.

Lo hará como consecuencia de sendas proposiciones no de ley impulsadas por PP y PRC. Distintas, pero con una motivación muy similar. «Cantabria debe estar en guardia con el AVE: las noticias no son buenas y el Gobierno de Sánchez no es de fiar», advertía ayer el diputado regional y senador autonómico del PP Íñigo Fernández durante la presentación de la iniciativa. En ella se pide que el Estado adopte «las medidas necesarias para que la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a las obras ferroviarias en Palencia no implique un retraso aún mayor en la ejecución de la obra de conexión de Cantabria con la alta velocidad». Fernández explicó que la preocupación de los cántabros cada día es mayor porque «Sánchez ya nos ha engañado muchas veces en materia de infraestructuras». Además, subrayó que «Cantabria no puede seguir siendo una isla».

Desde el PRC no acusan directamente al presidente del Gobierno –también responsabilizan a los sucesivos gobiernos nacionales del PP de que Cantabria sea esa isla de la que hablaba el senador–, pero quieren resultados. La vicesecretaria y candidata del PRC a las próximas elecciones, Paula Fernández, reclamó desde Reinosa la unión de todos los partidos, «sin signo político ninguno», en defensa de la llegada del tren de alta velocidad a Cantabria. Exigió al Ministerio de Transportes un cronograma con plazos «claros» para la ejecución de los proyectos desde Palencia y que los próximos Presupuestos Generales del Estado –cuando se presenten– recojan estas partidas.

Y en defensa de Sánchez salió ayer la portavoz del PSOE regional, Ainoa Quiñones, que recordó que la llegada del AVE «es posible gracias a su Gobierno», que ha sido el que ha iniciado las obras tras veinte años de promesas incumplidas. «La palabra se demuestra con hechos. Este Gobierno ha hecho más en siete años por modernizar nuestras infraestructuras que en los otros 43 años de democracia», concluyó.