El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, Juan José Alonso, María José González Revuelta, Roberto Media, María Higuera, José Antonio Cobo, Rosa Díaz y Pedro Hernando, ayer, en la reunión PP-PRC. Alberto Aja

El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Los regionalistas alejan la posibilidad de un nuevo pacto por el incumplimiento general del acuerdo en vigor y el PP afirma que el 90% está ya en fase de ejecución

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:37

Comenta

El PRC realizó a finales del año pasado un ejercicio de equilibrismo para criticar el incumplimiento por parte del PP de muchos de los puntos ... que aparecían en el pacto que permitió aprobar el Presupuesto de 2024 y, al mismo tiempo, suscribir en tiempo récord, sin apenas negociación aunque con una nueva lista de exigencias, un nuevo acuerdo para las Cuentas de 2025. Las que ahora están en vigor. Los regionalistas tiraron de pragmatismo y, para evitar que el Gobierno de Buruaga buscara apoyos en Vox, volvieron a dar sus votos a los populares casi como un acto de fe. Una segunda oportunidad «por responsabilidad». «Les vamos a poner el dinero, pero la gestión es suya. Y es verdad que tenemos dudas», decía entonces el portavoz del PRC, Pedro Hernando, que subrayaba una de las novedades respecto al acuerdo anterior:la creación de una comisión de seguimiento del pacto para comprobar el grado de cumplimiento de lo firmado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  5. 5

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  9. 9

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  10. 10

    La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva