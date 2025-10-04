El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

El PRC realizó a finales del año pasado un ejercicio de equilibrismo para criticar el incumplimiento por parte del PP de muchos de los puntos ... que aparecían en el pacto que permitió aprobar el Presupuesto de 2024 y, al mismo tiempo, suscribir en tiempo récord, sin apenas negociación aunque con una nueva lista de exigencias, un nuevo acuerdo para las Cuentas de 2025. Las que ahora están en vigor. Los regionalistas tiraron de pragmatismo y, para evitar que el Gobierno de Buruaga buscara apoyos en Vox, volvieron a dar sus votos a los populares casi como un acto de fe. Una segunda oportunidad «por responsabilidad». «Les vamos a poner el dinero, pero la gestión es suya. Y es verdad que tenemos dudas», decía entonces el portavoz del PRC, Pedro Hernando, que subrayaba una de las novedades respecto al acuerdo anterior:la creación de una comisión de seguimiento del pacto para comprobar el grado de cumplimiento de lo firmado.

Esta comisión fue la que se reunió ayer por tercera vez este año. Para escrutar qué porcentaje de los puntos ya han pasado del documento presupuestario a la realidad y, sobre todo, para ver cómo de despejado está el camino para que PP y PRC lleguen a un tercer pacto con la mirada en 2026. En el anterior encuentro, los de Revilla dieron –otra vez– un voto de confianza al Ejecutivo pese a la «baja» ejecución a la espera de un nuevo análisis en el mes de octubre. Y ahora que ya ha llegado octubre, entienden que los avances son insuficientes. Al menos el portavoz Hernando. No lo dijo directamente, sino que intentó hacer un relato «objetivo»para dejar las conclusiones a la libre interpretación de cada uno de los cántabros. Lo que sí hizo fue enumerar la lista de cosas que se prometieron y no son realidad. Algunas ya no del acuerdo presupuestario de 2025 –firmado a finales de 2024–, sino del año previo. En el paquete de incumplimientos más antiguo metió el centro de día del Valle de Iguña, el puente de Carasa, las Escuelas de Terán, el aparcamiento Fuente Dé, el campo de regatas del embalse del Ebro, el acceso a Corconte, la circunvalación de Comillas, la carretera de los Puentes de Santoña, el centro de salud de San Felices, las obras hidráulicas...

«¿Puede un ciudadano de Castro acercarse a Guriezo por la nueva carretera? ¿Puede ir al centro de salud de San Felices? Todo está sin hacer. Puede haber proyectos, puede haber estudios, pero no está hecho y llegará en 2026, 2027, 2028 o más adelante. Que no nos cuenten historias:los papeles se firman para cumplirlos», insistió el portavoz del PRC, que afirmó que igual de objetivo es la ausencia de realidades en los acuerdos por valor de 50 millones de euros que introdujeron en las Cuentas en vigor. ¿Qué salva? Hernando reconoció que sí se ha dado continuidad –esto también se acordó– a grandes proyectos de la anterior legislatura como La Pasiega, los protones en Valdecilla, el Mupac y la variante de Sarón, «todas las obras que estaban redactadas». «Este Gobierno lleva ya más de dos años en el cargo y yo aún recuerdo cuál era la actitud del PP cuando nosotros gestionábamos:prácticamente éramos unos incapaces porque no poníamos en marcha proyectos en quince días», concluyó Hernando.

Pero ni él ni los tres alcaldes (los de Polanco, San Felices y Medio Cudeyo) que le acompañaron en la comisión de seguimiento decidirán si con estos mimbres se puede empezar a negociar unas nuevas Cuentas con el PP. La última palabra la tiene la Ejecutiva del PRC, que se reunirá el jueves que viene con este único punto en el orden del día.

Las claves En las cuentas actuales Las aportaciones del PRC para aprobar el texto supusieron inversiones por valor de 50 millones Vaticinio Buruaga ya adelantó esta semana que será difícil un nuevo pacto y apunta al interés partidista del PRC Habría prórroga La presidenta descarta convocar elecciones aunque no apruebe unas nuevas Cuentas

Ejecutiva regionalista El jueves se reúnen para decidir si inician la negociación para un nuevo acuerdo presupuestario Presión interna Los alcaldes del PRC temen perder inversiones de las consejerías en caso de ruptura con el PP

Una Ejecutiva en el que tienen gran peso los regidores regionalistas. Esos que, según la número dos de los populares cántabros, María José González Revuelta, hacen una interpretación de la realidad muy distinta a la de Hernando. «Se excusa en que sus alcaldes son los que no están contentos. Pues no sé con qué alcaldes habla... La mayoría son conscientes de que este Gobierno cumple», aseguró la también presidenta del Parlamento. Y puso como ejemplo algunas declaraciones recientes de la regidora de Santillana del Mar o del de Escalante, ambos agradecidos con las consejerías de Buruaga. «No son una excepción», dicen.

El discurso «sobreactuado» del PRC lo interpretan como un viraje forzado. Un giro argumental relacionado con que «se acercan las elecciones y las encuestas no le son tan favorables como pensaban». En cualquier caso, González Revuelta señala que, cuando llegue el momento de volver a negociar, en su partido seguirán con la mano tendida al PRC, pero también a Vox.

La lectura que hacen del cumplimento de los acuerdos es muy distinta en el PP. Detallan que el 60% está totalmente cumplido y hay otro 30% en marcha. Es decir, que «el 90% están o ejecutados o en fase de ejecución». González Revuelta reconoce que falta un 10%. Que son casi todo obras con las que el Gobierno de Cantabria sigue comprometido y que ese porcentaje tiene una explicación lógica:no solo hay que ejecutarlas, también hacer los proyectos que el bipartito no dejó hechos cuando abandonó Peña Herbosa. «Cualquier persona que esté en el mundo real sabe que una obra tiene unos plazos que no permiten su ejecución en el espacio temporal de solo un solo año», defiende.