El PRC pide al Ejecutivo regional actuar ante la amenaza de Ryanair

Con el futuro en el aire de cuatro de las rutas que opera Ryanair para la campaña de invierno en el Seve Ballesteros -París, Milán, ... Viena y Roma-, el anuncio realizado por el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, de recortar casi un millón de plazas para el próximo verano en aeropuertos regionales no invita al optimismo.

Para el diputado y portavoz del PRC en materia de Turismo, Javier López Marcano, es momento de actuar ante esta «alarmante situación» que se suma al «retroceso constante» que sufre el aeródromo cántabro desde la llegada del Partido Popular al Ejecutivo regional. «No podemos permitir que sigan condenando al aeropuerto de Cantabria a la marginalidad por incapacidad política y decisiones contrarias a la vertebración territorial y al desarrollo de la región», destacó.

Los regionalistas consideran «inadmisible» la inacción del Gobierno ante el «declive» que vive el Seve Ballesteros, que ahora puede verse agravado por la subida de tasas aeroportuarias de Aena. «No basta con decir que son optimistas. Hay que actuar».