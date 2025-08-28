El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PRC pide al Ejecutivo regional actuar ante la amenaza de Ryanair

S. Sánchez

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:50

Con el futuro en el aire de cuatro de las rutas que opera Ryanair para la campaña de invierno en el Seve Ballesteros -París, Milán, ... Viena y Roma-, el anuncio realizado por el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, de recortar casi un millón de plazas para el próximo verano en aeropuertos regionales no invita al optimismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  4. 4

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa
  5. 5 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  6. 6

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  7. 7

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  8. 8

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  9. 9 Noja se prepara para sus fiestas
  10. 10

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC pide al Ejecutivo regional actuar ante la amenaza de Ryanair