El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada principal del Hospital Santa Clotilde, en Santander. Daniel Pedriza

El PRC pide paralizar el nuevo convenio con Santa Clotilde

Paula Fernández cree que el Gobierno ha aprobado «a escondidas» el acuerdo

DM

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:59

Comenta

La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández Viaña, defendió ayer la paralización del convenio de colaboración con el Hospital Santa ... Clotilde, «aprobado a escondidas» por el Gobierno de Cantabria, para definir previamente qué servicios sanitarios requieren colaboración privada y evitar cualquier acuerdo que pueda derivar en «una privatización encubierta», sostuvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego reduce a escombros la nave de Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  3. 3 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  4. 4

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  5. 5

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  6. 6

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  7. 7

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  8. 8

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  9. 9

    Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello
  10. 10

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC pide paralizar el nuevo convenio con Santa Clotilde

El PRC pide paralizar el nuevo convenio con Santa Clotilde