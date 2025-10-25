El PRC pide paralizar el nuevo convenio con Santa Clotilde
Paula Fernández cree que el Gobierno ha aprobado «a escondidas» el acuerdo
Sábado, 25 de octubre 2025, 17:59
La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández Viaña, defendió ayer la paralización del convenio de colaboración con el Hospital Santa ... Clotilde, «aprobado a escondidas» por el Gobierno de Cantabria, para definir previamente qué servicios sanitarios requieren colaboración privada y evitar cualquier acuerdo que pueda derivar en «una privatización encubierta», sostuvo.
Por ello, presentó una enmienda a una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista que se debatirá en el Pleno de mañana lunes, encaminada a reconocer la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, siempre que sea con entidades sin ánimo de lucro y sirva «como hasta ahora» para atender «situaciones coyunturales a las que no llega la sanidad pública». A su juicio, el convenio «no parece cumplir esta condición».
