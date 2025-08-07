El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paula Fernández. DM

El PRC teme que los nuevos trenes no estén para 2026 y exige a Casares que cumpla

La candidata Paula Fernández pide una reunión con el nuevo delegado del Gobierno y lamenta también el retraso del tren a Bilbao

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:58

El PRC ha decidido centrar en los trenes sus primeras reivindicaciones al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria. La diputada y candidata Paula Fernández ya ... ha solicitado una reunión a Pedro Casares para exigirle que cumpla con el calendario de las nuevas máquinas de Cercanías –previstas para el primer semestre de 2026– y con los proyectos de las conexiones con Bilbao y Madrid de alta velocidad. «Los regionalistas estamos preocupados porque vemos que todos los proyectos comprometidos la pasada legislatura y que nosotros dejamos encarrilados no acaban de ser una realidad», señaló.

