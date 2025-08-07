El PRC teme que los nuevos trenes no estén para 2026 y exige a Casares que cumpla

El PRC ha decidido centrar en los trenes sus primeras reivindicaciones al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria. La diputada y candidata Paula Fernández ya ... ha solicitado una reunión a Pedro Casares para exigirle que cumpla con el calendario de las nuevas máquinas de Cercanías –previstas para el primer semestre de 2026– y con los proyectos de las conexiones con Bilbao y Madrid de alta velocidad. «Los regionalistas estamos preocupados porque vemos que todos los proyectos comprometidos la pasada legislatura y que nosotros dejamos encarrilados no acaban de ser una realidad», señaló.

Una de sus principales «preocupaciones» es el posible retraso de los nuevos trenes de Cercanías, que deberían estar funcionando en Cantabria desde 2023, pero por culpa de un fallo de diseño –no cabían en los túneles– se han retrasado tres años. El problema es que los sindicatos del sector no creen que se pueda cumplir la fecha dada por el Ministerio, y en el PP hay opiniones encontradas. El consejero de Fomento sí cree que lo harán, pero el senador Íñigo Fernández no está de acuerdo.

Por eso, Paula Fernández exigió a Casares que los nuevos trenes estén listos «sin condiciones ni más retrasos». «A día de hoy no sabemos nada y nos tememos lo peor», avisó Fernández.

La última actualización del Gobierno central fue una respuesta al Partido Popular de Asturias en el Congreso de los Diputados, indicando que los trenes llegaran «una vez que sean entregados a la operadora por parte de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y realizadas las pruebas de homologación y puesta en marcha correspondientes». Es decir, «ni una fecha, ni un compromiso, nada de nada», recalcó la dirigente regionalista.

En el PRC también temen que la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Santander y Bilbao «no se realice íntegramente», tras la decisión del Ministerio de Transportes de reiniciar el proyecto de cero. «Este cambio es un jarro de agua fría», aseguró la candidata regionalista, para quien supuso una «sorpresa mayúscula» escuchar de boca del ministro de Transportes, Óscar Puente, que todo el trabajo y toda la documentación del estudio de viabilidad y las cuatro posibles alternativas, que costó tres años elaborar, «han quedado desechados».

«Mayor ha sido la sorpresa cuando no hemos oído a la presidenta de Cantabria decir ni pío y aceptar esta nueva idea del Ministerio», continuó, antes de preguntarse «dónde están Buruaga y su Gobierno». «¿De verdad podemos permitirnos que se cuestione la integridad del proyecto y, como poco, otros 3 años de demoras en estudios en una actuación estratégica para el futuro de Cantabria?», lamentó Fernández.

«Tibieza»

Tras escuchar las críticas del PRC, la secretaria autonómica del PP cántabro, María José González Revuelta, manifestó su sorpresa por la «tibieza» de la diputada regionalista en sus reivindicaciones al nuevo delegado del Gobierno en Cantabria. «Esto deja patente de nuevo el giro a la izquierda que está dando el PRC» con ella como candidata a la presidencia autonómica.

«Sorprende la falta de contundencia de Paula Fernández en sus reclamaciones: se muestra más exigente contra el Gobierno del PP que contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez», dijo González Revuelta. «Llama la atención que vincule el futuro del PRC al del PSOE cuando los intereses de Cantabria y los intereses de Pedro Sánchez son incompatibles», concluyó.