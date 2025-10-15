Preocupación entre los ganaderos por los focos de dermatosis nodular en Girona

El Gobierno de Cantabria ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a las explotaciones ganaderas de la región a extremar la precaución en medidas de ... bioseguridad ante los focos registrados en Girona de dermatosis nodular, una enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos, y que ya ha causado estragos en otros países europeos como Italia y Francia. Para ello, la Consejería de Desarrollo Rural, de acuerdo con diferentes representantes del sector y el Colegio Veterinario han decidido acordar actuaciones para establecer un «muro de contención» ante la enfermedad.

En el caso de que lleguen a la región animales de zonas afectadas por la enfermedad, serán puestos en cuarentena durante 21 días y sometidos a una inspección de los servicios veterinarios oficiales al principio y al final de este periodo. Otra de las medidas adoptada y transmitida por carta a todos los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios de Cantabria, es la de presentar un certificado oficial de ausencia de síntomas de la enfermedad, así como un certificado oficial de desinfección y desinsectación de los animales y de los vehículos de transporte antes de ingresar al recinto ferial. De no cumplirlos, no se permitirá su acceso en el recinto ferial.

Además de estas medidas en este tipo de eventos, se han establecido requisitos para los animales que ingresan en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, a los que deberán aplicar las medidas de bioseguridad tanto a la entrada como a la salida del recinto. Desde el departamento se ha recordado que está «terminantemente» prohibido la vacunación, ya que depende únicamente del Ministerio, al ser una enfermedad de tipo A. Entre sus síntomas se incluye fiebre elevada, secreción nasal y ocular, inflamación de ganglios linfáticos y presencia de nódulos cutáneos.

Pese a que no representa ningún riesgo para la salud humana, ni se transmite a través del consumo de productos animales, su impacto en la ganadería es significativo, ya que provoca el vacío sanitario de las explotaciones ganaderas afectadas, la implementación de un cordón sanitario de hasta 50 kilómetros y restricciones severas en los movimientos de animales.

«Muchísimo cuidado»

Las organizaciones ganaderas se mantienen en contacto «prácticamente a diario» con la Consejería ante la situación en Girona. «Hay que pedirle al sector que extremen la precaución, sobre todo con las medidas de bioseguridad», apunta Luis Pérez, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses. «Parece que en Cataluña están haciendo bien las cosas y hay que transmitir algo de tranquilidad dentro de la preocupación».

Desde UPA quieren hacer una «llamada a la calma» a la población y a los propios ganaderos, pero se mantienen alerta ante la situación. «Entiendo que hablar de vacío sanitario puede suponer el cierre de una ganadería, hay que llevar muchísimo cuidado», explica Alberto Pérez, secretario general en Cantabria de UPA.

En el caso de Manuel Herrero, presidente de Asaja Cantabria, recuerda que es una enfermedad que no interfiere ni en la carne, ni en la leche, ni en ningún producto, es una enfermedad que solo le afecta al animal, pero que tiene un «fuerte» poder de contagio.