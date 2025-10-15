El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un ganadero, con tres terneros en la feria de Torrelavega. Luis Palomeque

Preocupación entre los ganaderos por los focos de dermatosis nodular en Girona

Cuarentena para los animales que procedan de regiones afectadas y certificado de ausencia de síntomas para acudir a las ferias son algunas de las medidas en la región

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:08

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a las explotaciones ganaderas de la región a extremar la precaución en medidas de ... bioseguridad ante los focos registrados en Girona de dermatosis nodular, una enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos, y que ya ha causado estragos en otros países europeos como Italia y Francia. Para ello, la Consejería de Desarrollo Rural, de acuerdo con diferentes representantes del sector y el Colegio Veterinario han decidido acordar actuaciones para establecer un «muro de contención» ante la enfermedad.

