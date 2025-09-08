El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

La movilización parte del Río de la Pila para exigir la adecuación salarial después de la huelga de esta mañana coincidiendo con el inicio del curso con un seguimiento del 43% (según Educación) y un 56% (según la Junta de Personal Docente)

José Carlos Rojo
Ana Gil Zaratiegui

José Carlos Rojo y Ana Gil Zaratiegui

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:57

Actualizado Hace 3 minutos

18:52

La manifestación, al paso por Puertochico

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

Después de hacer una pequeña parada frente a la sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa, escenario habitual para reivindicar y escenificar su protesta para la adecuación salarial en esta legislatura, la marcha sigue bajo la lluvia, que aprieta cada vez un poco más, y ya llega a Puertochico.

18:46

18:41

La lluvia se une a la manifestación

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

18:39

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

Continúa la marcha de manera interrumpida. Parece que caen algunas gotas. La lluvia amenaza continuamente.

18:38

Y en medio de esta atípica vuelta al cole, el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, responde a la Junta de Personal Docente: “Dimitir no es la solución”, se ha defendido ante el reclamo de los sindicatos de este domingo de que el titular de Educación dé un paso al lado al considerar que este ya no es un interlocutor válido para desbloquear la situación.

18:27

«Lo importante es que la huelga va a más y sigue siendo mayoritaria»

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

Entre los manifestantes, otro de los rostros más visibles de la lucha de los docentes en Cantabria, Diegu San Gabriel, miembro de la Junta de Personal (STEC): “Lo importante es que la huelga va a más, sigue siendo mayoritaria y ha escalado varios puntos y el colectivo docente no va a parar hasta que tengamos un interlocutor válido”.

18:21

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

Imagen de una de las motos de la Policía Local de Santander, que escolta la manifestación.

18:20

«Silva, escucha, abre la hucha»

18:17

La manifestación empieza a andar

18:16

«Estamos muy orgullosas de la cantidad de compañeros que se han acercado»

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

“Estamos muy orgullosas de la cantidad de compañeros que se han acercado a esta movilización porque este momento es importante para nuestro futuro”, explica Isabel Fernández, del IES Nueve Valles (Puente San Miguel).

18:15

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

18:14

Así está Río de la Pila antes de la marcha

Los docentes denuncian en alto su situación y reivindican la adecuación salarial. Proclamas como «nos merecemos otro consejero» y muchos pitos antes de iniciar la manifestación por las calles de Santander.

18:10

«Somos docentes, no rehenes»

18:08

“Buruaga, paga, paga, paga”

La manifestación no ha arrancado a punto de marcar las 18.10 horas, pero la plaza ya empieza con los primeros cánticos y a corear frases como “Buruaga, paga, paga, paga”, «Silva dimisión», “Educación pública y de calidad” y “la profe, luchando, también está enseñando”.

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

18:04

“Este es el inicio de la primera de las movilizaciones de todo el mes

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

Jesús San Emeterio, delegado de Enseñanza de UGT asegura que “este es el inicio de la primera de las movilizaciones de todo el mes. Si no retrocede en su política en la redacción de ese artículo noveno el descontento va a seguir durante los próximos días con huelgas consecutivas«.»

18:03

«La Junta de Personal Docente quiere felicitar a todos los docentes que hoy han ejercido su derecho a la huelga después de que desde la Administración nos impusieran unos servicios mínimos abusivos», explica justo antes de empezar la manifestación Rus Trueba, presidenta de la Junta de Personal Docente, presente en las negociaciones con Silva.

17:56

Todo listo en Río de la Pila

17:54

Camisetas verdes por la educación pública

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

La mayoría de los participantes en la concentración visten camisetas o sudaderas verdes con este mensaje

17:53

Sigue el paso a paso de la manifestación docente en Santander

“Los datos de la huelga son positivos y por tanto tenemos la esperanza de que la movilización también va a tener mucho seguimiento”, asegura David Aguirre, maestro primaria y miembro de CC OO.

17:49

- La Consejería de Educación apunta a un 43% de seguimiento de los docentes

- La Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT) asegura que ha sido un 56%

17:44

Nuestros compañeros José Carlos Rojo (periodista) y Alberto Aja (fotógrafo) ya están en las calles de Santander para contar el minuto a minuto de la que es ya la tercera huelga docente de la legislatura. Como suele ser habitual, hay discrepancias en los datos de seguimiento ofrecidos por los sindicatos y la Consejería de Educación en el que ha sido el primer día de paro docente coincidiendo con el arranque del curso:

17:43

Buenas tardes :)

﻿Desde El Diario Montañés arrancamos el directo en el que le contaremos el paso a paso de la manifestación docente que partirá en unos minutos (a las 18.00 horas) desde Río de la Pila, justo al lado de la sede de la Consejería de Educación, para exigir la adecuación salarial en un conflicto que parece cada vez más enquistado ante la incapacidad del Gobierno de Cantabria y los sindicatos para alcanzar un acuerdo.

Espacios grises

