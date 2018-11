El Presupuesto salva su primer escollo con la abstención de Ciudadanos y Carrancio Pleno del parlamento para debatir las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Presupuestos de Cantabria 2019. / Alberto Aja PP y Podemos consideran un «fraude» las cuentas para 2019 mientras PRC y PSOE se defienden cargando contra los morados por su crisis interna ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Lunes, 26 noviembre 2018, 13:18

El guión ya estaba escrito desde el viernes por la mañana. Los actores han tenido todo el fin de semana para memorizar sus papeles y la representación ha salido sin sorpresas. Ni siquiera los nervios han jugado a sus señorías una mala pasada. El Gobierno de Cantabria ha salvado hoy el primer escollo para sacar adelante el Presupuesto al tumbar las enmiendas a la totalidad de PP y Podemos con la abstención de Ciudadanos y del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio. Ni La única incógnita pendiente era ver si aparecería por el umbral de la puerta el diputado morado José Ramón Blanco, que lleva más de un mes de baja laboral por la situación interna de su partido, y finalmente tampoco ha acudido a la Cámara, lo que ha provocado las críticas de regionalistas y populares que le han acusado de «degradar la calidad parlamentaria» al no asistir.

A pesar de que tenían la enmienda perdida de antemano, la presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado con beligerancia las cuentas del bipartito, ya que son «una farsa», «irreales» y han convertido a Cantabria «en un infierno fiscal». La líder popular ha cargado también contra Ciudadanos, su socio natural en muchas votaciones a lo largo de la legislatura, por ser «un aliado dócil» y convertirse en el «salvavidas del Gobierno de Miguel Ángel Revilla, haciendo suyas las cuentas».

«Esto no es una operación de maquillaje, es una operación de camuflaje, un fraude monumental, una deslealtad política a los ciudadanos… Esto no hay quieren lo cuadre ni a martillazos», ha lamentado la líder del PP, quien ha acusado al Gobierno de hacer suprimido por la «puesta de atrás» el tipo reducido del 8% para las rentas inferiores a 30.000 euros que el año pasado se pactó con Carrancio para sacar las cuentas de 2018. Es decir, que volverán a pagar un 10%, como todos los demás, por la compra de una vivienda de segunda mano.

Después de un repaso somero a las partidas, Sáenz de Buruaga ha disparado al bipartito porque «no ha generado más que parálisis económica, inseguridad jurídica a su alrededor: ni ley del suelo, ni Plan Regional de Ordenación al Territorio, ni solución a la anulación de los Planes Generales o a las sentencias de derribo, ni rastro de las máquinas de los obreros ni de los millones que nos prometió en la comarca del Besaya». «Esto es un decorado de pierde que se cae a pedazos», ha sentenciado.

Las críticas no se quedaron ahí. A renglón seguido, ha subido a la tribuna la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, quien se sumó a las tesis del PP al arremeter contra unas cuentas «irreales» por «la incapacidad política del consejero de Economía, Juan José Sota, quien, a su juicio, ha consolidado en nuestra tierra «la precariedad, la temporalidad y la siniestralidad laboral».

Alberto Aja

La morada ha defendido la devolución del proyecto de las cuentas públicas porque renunciara conseguir «un marco socieconómico digno para nuestra tierra, ahondando en la precariedad en la que está asumida e incumpliendo compromisos fundamentales que asumieron con nosotros y con el conjunto de la sociedad Cántabros para poder ser Gobierno». Y ha justificado su oposición al Presupuesto porque teniendo la posibilidad de dejar un marco presupuestario «claramente progresista y avanzado» para la siguiente legislatura, su apuesta es «dejar el marco lo suficientemente poco social como para poder gobernar con la derecha, bien sea el PP o bien sea Ciudadanos si llega a resultar ser necesario». Un dardo que ha lanzado con sorna y le ha recordado que ya lo hizo en su momento y no duda en la capacidad de Revilla para «poder hacerlo».

Críticas a la oposición

Los portavoces socialista, Víctor Casal, y regionalista, Pedro Hernando, han ejercido de arietes contra PP y Podemos al defender un Presupuesto que se sustenta en el Estado del Bienestar y que revierte todos los recortes impulsados la pasada legislatura por el gabinete de Ignacio Diego. Y han criticado a Buruaga que «suba a la tribuna sin sonrojarse» por el panorama apocalíptico que ha dibujado y le han achacado que hayan presentado «una enmienda corta y pega del año pasado».

Casal ha lamentado el ejercicio de «funambulismo retorcido» del PP, que ha calificado de «falacia» y como un «proyecto hueco». A Podemos le ha lanzado una pulla sobre su crisis interna al reconocer que no sabía «quién era el interlocutor válido», porque «no han tenido tiempo de sentarse con nosotros antes de la presentación de enmiendas» y les ha pedido que «se miren al ombligo y digan si ha sido seria su forma de actuar». También ha agradecido a Ciudadanos «su forma de actuar con responsabilidad».

Hernando ha sido más duro. A Buruaga le ha dicho que su alternativa «no existe, no ha existido en cuatro años, y lo que es peor, en la calle existe la sensación de que no va a existir en mayo de 2019». Y le ha advertido de que otros ocuparán su sitio por la derecha. Pero las principales críticas han ido a para a Podemos, ya que les puso en solfa su unidad. «Son conscientes que ni siquiera sus tres diputados en esta Cámara apoyan la enmienda» y les ha metido el dedo en el ojo al «acusarles de defraudar cada día a sus votantes por sus problemas internos». «Cuando ustedes llegaron no representaban a un partido poco serio, desprestigiado, sin ideas, sin control, que cada vez representa a menos, incluso no les representa a ustedes», ha zanjado.

Defensa de la abstención

El diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, ha reconocido que no le gustan las cuentas, pero ha justificado su abstención en que se «bajarán los impuestos» y será lo mejor para los cántabros. «Devolver las cuentas no permitirá sacara adelante las mejoras para los funcionarios, la convocatoria de oposiciones o las ayudas para los ganaderos», ha defendido el parlamentario que el año pasado fue clave para dar luz verde al Presupuesto.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha detallado que con su apoyo en 2019 se aliviará el bolsillo a la clase media y trabajadora. «Hacemos justicia con la eliminación de Sucesiones y Donaciones», ha recalcado Gómez, quien también ha puesto en valor las bonificaciones en el IRPF que ha pactado con PRC y PSOE. A pesar de que este presupuesto no es que Ciudadanos «haría», el naranja puso en valor que con el pacto alcanzado se mejorará la vida de los ciudadanos.