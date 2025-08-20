El PSOE ve «desproporcionado» el cupo de extracciones de lobo en Cantabria

El PSOE de Cantabria ha presentado alegaciones al proyecto de decreto del nuevo Plan de Gestión del Lobo en la región por, entre otras ... razones, considerar «desproporcionado» el peso de las extracciones, con un cupo anual de hasta el 20% de ejemplares existentes, y ha propuesto sustituirlo por «un sistema selectivo y condicionado a casos documentados y atribuibles a individuos (ejemplares) concretos, previo informe científico-técnico». «Cualquier actuación de control debe basarse en la identificación de individuos concretos responsables de daños reiterados y no de en cuotas generales», sostienen los socialistas.

Además, ven «urgente» que en el plan se fije que a los ganaderos afectados por daños del lobo deben concedérseles las ayudas en el plazo de un mes, «algo que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga no plantea en su decreto».

Los socialistas consideran que, mientras en el plan del Ejecutivo las extracciones tienen un peso «desproporcionado», las medidas preventivas y de apoyo a los ganaderos «carecen de un desarrollo detallado, de un compromiso presupuestario sólido y de un sistema de evaluación eficaz».

Por su lado, Ecologistas en Acción también ha presentado alegaciones contra el borrador del nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria al considerar que es «ilegal, arbitrario y pone en riesgo la conservación de la especie».

A lo largo de sus 25 páginas de alegaciones, la organización argumenta, entre otros motivos, que el Plan «se apoya en datos inflados y en argumentos jurídicamente inseguros para autorizar la muerte de hasta un 20% de la población de lobos en Cantabria, ignorando la evidencia científica y las directivas europeas que declaran a la especie en estado de conservación desfavorable».