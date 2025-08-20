El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PSOE ve «desproporcionado» el cupo de extracciones de lobo en Cantabria

G. S.

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

El PSOE de Cantabria ha presentado alegaciones al proyecto de decreto del nuevo Plan de Gestión del Lobo en la región por, entre otras ... razones, considerar «desproporcionado» el peso de las extracciones, con un cupo anual de hasta el 20% de ejemplares existentes, y ha propuesto sustituirlo por «un sistema selectivo y condicionado a casos documentados y atribuibles a individuos (ejemplares) concretos, previo informe científico-técnico». «Cualquier actuación de control debe basarse en la identificación de individuos concretos responsables de daños reiterados y no de en cuotas generales», sostienen los socialistas.

