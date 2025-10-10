El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del silo del puerto, con vehículos recién llegados en sus inmediaciones. DM

El puerto gana 1.683 plazas para vehículos con la primera fase de la ampliación del silo

La Autoridad Portuaria estima que la obra estará finalizada al completo a comienzos de 2027 y, en total, supondrá 5.050 nuevos aparcamientos

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:21

Comenta

La planta baja y la primera del silo ya estaban hechas. La idea era ganar otras dos. Segunda y tercera, para aumentar la capacidad de ... almacenamiento de vehículos hacia arriba. En vertical, sin ocupar más suelo. En total, 43,5 millones de euros y trabajos proyectados en tres fases, para poder utilizar lo que se va haciendo mientras se termina lo que queda por hacer. Y eso es justo lo que ha anunciado la Autoridad Portuaria: que la primera fase de la tarea ya está terminada y el espacio, operativo. En total, 47.000 metros cuadrados (un tercio, para entenderse, de la segunda y la tercera planta) y 1.683 plazas ya dosponibles. Serán 5.050 cuando todo esté acabado en 2027, calculan.

