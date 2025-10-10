El puerto gana 1.683 plazas para vehículos con la primera fase de la ampliación del silo

La planta baja y la primera del silo ya estaban hechas. La idea era ganar otras dos. Segunda y tercera, para aumentar la capacidad de ... almacenamiento de vehículos hacia arriba. En vertical, sin ocupar más suelo. En total, 43,5 millones de euros y trabajos proyectados en tres fases, para poder utilizar lo que se va haciendo mientras se termina lo que queda por hacer. Y eso es justo lo que ha anunciado la Autoridad Portuaria: que la primera fase de la tarea ya está terminada y el espacio, operativo. En total, 47.000 metros cuadrados (un tercio, para entenderse, de la segunda y la tercera planta) y 1.683 plazas ya dosponibles. Serán 5.050 cuando todo esté acabado en 2027, calculan.

Para César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria, «se trata de una inversión importantísima para el puerto». Estratégica. «Fundamental para aumentar nuestra capacidad y conseguir una terminal de vehículos más eficiente, cercana a los muelles y junto al apartadero ferroviario». Ganan plazas –se suman a las 6.800 existentes– y, por su ubicación, mejoran la gestión de los flujos de vehículos (sin olvidarse de ese horizonte que marca la obra de La Pasiega). Más espacio y más 'cintura'.

Ahora estrenan una parte y siguen trabajando en la ampliación. Para «optimizar la explotación del silo durante los trabajos y realizar su puesta en servicio de forma paulatina». Con la entrada en funcionamiento de la primera fase, y tras haber finalizado las pruebas del sistema de las instalaciones, tienen previsto «que la segunda fase esté operativa a comienzos del próximo verano y la tercera y última, a comienzos de 2027», concreta Díaz.

«Dotará al puerto –prosigue en su análisis el presidente de la Autoridad Portuaria– de más capacidad operativa y aumentará la eficiencia de la terminal de vehículos, concentrándola en un espacio cercano a los muelles y junto al apartadero ferroviario, reforzando así nuestra apuesta por la sincromodalidad y el impulso al ferrocarril».

Un vistazo a las cifras sirve para hacerse una idea. Con todo acabado, la superficie por planta será de 70.000 metros cuadrados y el número total de plazas estará por encima de las 5.000 en un ámbito de negocio –el de los vehículos– «estratégico para el puerto, referente en la fachada atlántica española». «Somos conscientes de su importancia y, por eso, estamos desarrollando un ambicioso plan comercial, al que se unen las continuas inversiones que realizamos para mejorar nuestras instalaciones. Además, hay que recordar que se trata de una mercancía de alto valor añadido, especialmente valiosa para el impulso de la economía y el empleo de la región», insiste Díaz. Sin ir más lejos, el puerto ha aumentado recientemente su clientela de vehículos con la incorporación de las marcas Jaguar y Land Rover.

La obra, indican, es «singular en cuanto a su tipología y proceso constructivo». En este sentido, destacan la elección de «elementos prefabricados ligeros y reutilizables para compatibilizar la explotación simultánea de la terminal, reducir el coste de la cimentación, acortar los plazos de ejecución, reducir los riesgos laborales durante las obras y reciclar los materiales una vez agotada su vida útil».