Un tren de la línea C-2 de Cercanías entre Santander y Cabezón de la Sal, en la estación de Barreda. Luis Palomque

La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe

Los usuarios reconocen la mejora de los trenes en la línea Santander-Cabezón, mientras que las obras de duplicación de vía lastran la línea que va a Reinosa

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Ministerio de Transportes trabaja con dos ideas. En primer lugar, el responsable del departamento, Óscar Puente, insiste en que el ferrocarril vive el ... mejor momento de su historia en España por volumen de inversión, extensión por el territorio y número de usuarios. Y por otro lado, justifica que los problemas en forma de retrasos y cancelaciones se deben, precisamente, al aumento exponencial de los servicios que circulan sobre una red que funcional al máximo de sus capacidades y a la elevada edad media de la flota, que en los próximos años experimentará una renovación casi completa. Que hay problemas, pero que aún así la puntualidad de los servicios es mucho más elevada que todas las redes europeas, «salvo la de Suiza».

