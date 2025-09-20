El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del modelo s610 de Talgo, que habitualmente hace el servicio de AVE, el pasado miércoles en la estación de Santander.

El misterio del AVE vacío y en pruebas en la estación de Santander

Candela Gordovil
Daniel Martínez

Candela Gordovil y Daniel Martínez

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Ministerio de Transportes aún no se atreve a decir cuándo se verán en Santander los primeros trenes AVE. Las estimaciones apuntan a que ... será alrededor de 2030 en el caso de los que lleguen por alta velocidad hasta Alar del Rey y luego continúen hasta la capital por vía convencional. Tres años más tarde, la línea rápida se extenderá hasta Reinosa. Por eso esta semana ha sorprendido la presencia de un AVE en Santander. Una máquina que ha funcionado en pruebas y sin pasajeros.

