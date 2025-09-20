El misterio del AVE vacío y en pruebas en la estación de Santander

Imagen del modelo s610 de Talgo, que habitualmente hace el servicio de AVE, el pasado miércoles en la estación de Santander.

El Ministerio de Transportes aún no se atreve a decir cuándo se verán en Santander los primeros trenes AVE. Las estimaciones apuntan a que ... será alrededor de 2030 en el caso de los que lleguen por alta velocidad hasta Alar del Rey y luego continúen hasta la capital por vía convencional. Tres años más tarde, la línea rápida se extenderá hasta Reinosa. Por eso esta semana ha sorprendido la presencia de un AVE en Santander. Una máquina que ha funcionado en pruebas y sin pasajeros.

MÁS INFORMACIÓN La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe ¿Probando qué, exactamente? Renfe no da explicaciones, pero se trata de una máquina del modelo s610, los conocidos 'Avril' de Talgo, que han sido retirados del servicio de AVE Madrid-Barcelona y han dado problemas en otras rutas al norte, sobre todo por las vibraciones que producen a altas velocidades, y por lo que Renfe ha pedido compensaciones económicas. Altas velocidades que ni de cerca se alcanzan en la red cántabra de Cercanías, media o larga distancia, por lo que podrían servir para cubrir algunas de las necesidades que existen en la región.

