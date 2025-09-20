El misterio del AVE vacío y en pruebas en la estación de Santander
Candela Gordovil y Daniel Martínez
Santander
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
El Ministerio de Transportes aún no se atreve a decir cuándo se verán en Santander los primeros trenes AVE. Las estimaciones apuntan a que ... será alrededor de 2030 en el caso de los que lleguen por alta velocidad hasta Alar del Rey y luego continúen hasta la capital por vía convencional. Tres años más tarde, la línea rápida se extenderá hasta Reinosa. Por eso esta semana ha sorprendido la presencia de un AVE en Santander. Una máquina que ha funcionado en pruebas y sin pasajeros.
¿Probando qué, exactamente? Renfe no da explicaciones, pero se trata de una máquina del modelo s610, los conocidos 'Avril' de Talgo, que han sido retirados del servicio de AVE Madrid-Barcelona y han dado problemas en otras rutas al norte, sobre todo por las vibraciones que producen a altas velocidades, y por lo que Renfe ha pedido compensaciones económicas. Altas velocidades que ni de cerca se alcanzan en la red cántabra de Cercanías, media o larga distancia, por lo que podrían servir para cubrir algunas de las necesidades que existen en la región.
