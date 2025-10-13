«Queremos un tren que pare en Laredo y Castro, no vamos a renunciar a ello»

Las reacciones a la información publicada ayer por El Diario Montañés sobre el estudio informativo del tren a Bilbao no se han hecho esperar. ... En este caso, el consejero de Fomento, Roberto Media, se ha mostrado crítico con el documento: «No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ahí se mantienen». Y es que el extenso escrito deja varias conclusiones que chocan con el planteamiento inicial que tenía el Gobierno regional. La opción que se pone encima de la mesa son dos alternativas de trazado -una con parada sólo en Castro Urdiales y la otra también con apeadero en Colindres- con un coste ambas cercano a los 4.000 millones de euros. Ante la «baja» rentabilidad que esto supondría, en el informe se recomienda un tercer estudio que lo haga «viable» con la división en tres tramos diferentes (Santander-Laredo, Laredo-Castro Urdiales y Castro Urdiales-Bilbao) para su puesta en marcha en función de la demanda. Asimismo, recomienda que se valore que solamente fuera «exclusivo de viajeros». Eso es un cambio de planes completo con el que el Ejecutivo regional no está conforme.

Media tiene claro que estas últimas recomendaciones no son el camino que persiguen. «Nos hemos puesto a trabajar con ese documento cuando nos ha llegado para rebatirle, porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas», puntualiza. «El compromiso del Gobierno de España era, y según el delegado del Gobierno sigue siendo, un tren mixto Santander-Bilbao y con dos paradas en Laredo y Castro Urdiales, que es lo que siempre se ha comprometido y es a lo que nosotros no renunciamos».

Roberto Media | Consejero de Fomento Cumplir el compromiso «Según el delegado de Gobierno sigue siendo un tren mixto y con paradas en Laredo y Castro»

Por escrito «Queremos tener algún documento por escrito, como tenemos con el AVE hasta Reinosa»

Conectar el puerto «Necesitamos unir el puerto con Europa y el Mediterráneo, y eso es a través del País Vasco»

Uno de los puntos de fricción más importante tiene que ver con esa idea de 'trocear' el proyecto, con el riesgo de que no se lleve a cabo en su totalidad. «No nos conformamos con una obra que sea un tercio de la obra prevista, vamos a rebatirlo con todos los datos técnicos que tengamos en nuestro poder», afirma Media. El consejero del ramo reconoce que es «evidente» la magnitud económica de la obra. «Lleva muchísimas estructuras, muchísimos túneles y muchísimos viaductos, pero bueno, vamos a ver cómo son esos trazados y a partir de ahí, iremos viendo. Lo que está claro es que no renunciamos a ese tren bajo ningún concepto y no podemos meter más años de espera a los cántabros. Porque, sin duda, esto no puede seguir así. No tenemos a día de hoy un solo metro de tren de alta velocidad en Cantabria y este tren de altas prestaciones para nosotros es básico porque da servicio a una de nuestras principales empresas y a un motor económico de Cantabria, que es el puerto de Santander».

«Un documento por escrito»

Media insiste en la necesidad de ese tren mixto de viajeros y mercancías. «Nosotros necesitamos esas mercancías y unir el puerto con Europa y con el Mediterráneo, y para eso la única solución es a través del País Vasco», recalca. «Por lo tanto, vamos a trabajar en ese sentido. Lo ha dicho la presidenta a lo largo de estos dos años de mandato, lo he dicho yo y vamos a ver si el Ministerio pasa de aquellas promesas que hizo a que consigamos tener algún documento por escrito, como tenemos ahora mismo ya ese protocolo para que el AVE llegue a Reinosa. Otro documento igual para que podamos garantizar que ese tren Santander-Bilbao de altas prestaciones mixto de viajeros y de mercancías sea una realidad lo antes posible».

Futuras alegaciones

Después de recibir el documento tras un nuevo encuentro de la Mesa del Ferrocarril, los técnicos de Fomento y de la Universidad de Cantabria ya lo analizan para se pueda realizar una respuesta fundamentada. «Nosotros ahora mismo vamos a trabajar para poner en claro este estudio informativo y, a partir de ahí, presentaremos todas aquellas alegaciones que creamos pertinentes para conseguir el objetivo, que no es otro que ese tren sea una realidad cuanto antes», remarca el consejero.

«Espero -concluye- que podamos conseguir ese acuerdo al que todos aspiramos».