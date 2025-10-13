El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La estación de La Concordia, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

«Queremos un tren que pare en Laredo y Castro, no vamos a renunciar a ello»

El consejero de Fomento, Roberto Media, anuncia que el Ejecutivo rebatirá el estudio informativo al «no estar de acuerdo» con un replanteamiento

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las reacciones a la información publicada ayer por El Diario Montañés sobre el estudio informativo del tren a Bilbao no se han hecho esperar. ... En este caso, el consejero de Fomento, Roberto Media, se ha mostrado crítico con el documento: «No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que ahí se mantienen». Y es que el extenso escrito deja varias conclusiones que chocan con el planteamiento inicial que tenía el Gobierno regional. La opción que se pone encima de la mesa son dos alternativas de trazado -una con parada sólo en Castro Urdiales y la otra también con apeadero en Colindres- con un coste ambas cercano a los 4.000 millones de euros. Ante la «baja» rentabilidad que esto supondría, en el informe se recomienda un tercer estudio que lo haga «viable» con la división en tres tramos diferentes (Santander-Laredo, Laredo-Castro Urdiales y Castro Urdiales-Bilbao) para su puesta en marcha en función de la demanda. Asimismo, recomienda que se valore que solamente fuera «exclusivo de viajeros». Eso es un cambio de planes completo con el que el Ejecutivo regional no está conforme.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Queremos un tren que pare en Laredo y Castro, no vamos a renunciar a ello»

«Queremos un tren que pare en Laredo y Castro, no vamos a renunciar a ello»