Milad Majsum

Delegado en Cantabria de la Comisión Islámica de España
«El racismo de Vox es un montaje para ganar votos, ni siquiera Franco era xenófobo»

«Nos acusan a todos los musulmanes de ser criminales. Yo llevo aquí cuarenta años y apenas tengo unas pocas multas de tráfico por aparcar mal»

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:27

Milad Majsum (Libia, 1961) llegó a Santander en los años 80 con una beca del gobierno de su país para estudiar español mientras se preparaba ... para ser ingeniero náutico. Aquí le acogió en su casa la familia propietaria del Bar Machichaco. «En aquella época no había musulmanes en Cantabria. La gente nos miraba con extrañeza, pero nos integramos muy bien», recuerda. La vida le llevó luego a trabajar en el mar, regresó unos años a su país y, después, volvió a aterrizar en Santander para hacer el doctorado en la UC sobre el diseño de intercambiadores de calor en los barcos. Desde hace más de veinte años es, además, el delegado en Cantabria de la Comisión Islámica de España. Una comunidad, la musulmana, que en la región ya alcanza los 5.500 miembros. En un momento especialmente tenso, con la ultraderecha avivando conflictos con ellos por todo el país, Majsum nos cita en la mezquita del Paseo General Dávila de Santander, abierta en el año 2011.

