Mejora de trazado con incorporación de paseo peatonal en la CA-440 entre Loredo y Langre. Daniel Pedriza

La ratificación del pacto del 'caso Gesvicán', para el día 11

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, ha señalado para el martes 11 de noviembre la vista de ratificación ... del pacto alcanzado entre las acusaciones y los cinco acusados en el 'caso Gesvicán', la secuela del 'caso Obras Públicas' en la que también se investigan amaños en contratos de carreteras a cambio de mordidas.

