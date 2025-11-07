La ratificación del pacto del 'caso Gesvicán', para el día 11

El titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander, Miguel Ángel Agüero, ha señalado para el martes 11 de noviembre la vista de ratificación ... del pacto alcanzado entre las acusaciones y los cinco acusados en el 'caso Gesvicán', la secuela del 'caso Obras Públicas' en la que también se investigan amaños en contratos de carreteras a cambio de mordidas.

Tal y como adelantó El Diario Montañés, los dos técnicos de Gesvicán, Eduardo Suengas y Joaquín Diez, han pactado con el fiscal y el Gobierno de Cantabria (acusación particular) el pago de una multa de 2.430 euros y dos años de suspensión para empleo o cargo público relacionado con baremar proyectos de contratación pública por un delito continuado de actividad prohibida a funcionario público.

Por su parte, los hermanos Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan), con dos años y un mes y medio de cárcel pactada en el 'caso Obras Públicas, aceptan una multa de 1.620 euros, y Ricardo Fernández (Senor), de 1.350 euros, como cooperadores necesarios. Esto supone un cambio sustancial en el planteamiento inicial de la Fiscalía, puesto que hasta ahora todos ellos estaban acusados por cohecho y fraude en la contratación, lo que conlleva penas mayores.

En concepto de responsabilidad civil, todos ellos acuerdan el pago de forma conjunta y solidaria de 53.000 euros al Gobierno de Cantabria por las mordidas que se han podido acreditar. De su lado, la empresa pública Gesvicán, que también suscribe el acuerdo, responde en calidad de responsable civil subsidiario.