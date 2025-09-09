La UC reabre su 'Espacio Tocar la Ciencia' para ESO y Bachiller

M.Martínez Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 12:13 Comenta Compartir

La Universidad de Cantabria (UC) tiene muy en cuenta en sus actividades didácticas y divulgativas a los alumnos de ESO y Bachillerato de toda Cantabria, estudiantes que quizá acaben cruzando en unos años los umbrales de los campus de Las Llamas o de Torrelavega. Con idea de incluir a estos estudiantes en sus actividades y de procurarles una formación extra de calidad, la UC ha reabierto este curso 2025-26 las puertas del 'Espacio Tocar la Ciencia'. Y ya hay un calendario de citas sobre la mesa.

Al igual que en ediciones previas, en breve vuelven las actividades y los experimentos dedicados a la mecánica, la electricidad y el magnetismo, óptica o fluidos. Las sesiones se celebrarán todas entre los dos grandes campus de la UC: los miércoles serán en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Minas y Energía de Torrelavega; y los jueves, en la Facultad de Ciencias, en Santander. Todas los talleres y sesiones darán comienzo a las 11.00 horas, y tendrán una duración de dos horas.

Bajo la coordinación del Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria, las sesiones dedicadas a profundizar sobre mecánica se celebrarán entre el 15 de octubre y el 11 de diciembre (ambas fechas incluidas) de 2025. Las de electricidad y magnetismo transcurrirán del 14 de enero al 5 de marzo de 2026; y las de fluidos tendrán lugar entre el 11 de marzo y el 21 de mayo del próximo año. En estas jornadas, los investigadores propondrán actividades didácticas, responderán las dudas los estudiantes y pondrán a su disposición los materiales y las herramientas pertinentes.

Actividades extra

Y hay más. Destaca la Universidad de Cantabria que los grupos que acudan los miércoles a la EPI de Minas y Energía podrán participar en actividades complementarias dedicadas bajo el título 'Los recursos minerales y energéticos, y el futuro sostenible', entre las 10.00 y las 10.45 horas. ¿Y de qué actividades complementarias hablamos? Se trata de talleres dedicados a reflexionar sobre '¿Cómo sería el mundo sin recursos minerales?' o sobre las 'Energías Renovables y Eficiencia Energética', y de visitas a la exposición 'Lorenzo Pfersich', una colección particular de minerales que perteneció a quien fuera director de la fábrica de Nestlé de La Penilla de Cayón entre 1947 y 1955 y que está alojada en la planta baja de la Escuela de Minas.

Aforo máximo: 30 alumnos

El aforo de las actividades del 'Espacio Tocar la Ciencia' es de un máximo de 30 participantes.

En este sentido, el profesorado de Secundaria interesado en todas ellas tiene «la oportunidad de reservar una o varias sesiones para su alumnado», revela la UC, en cuya web pueden consultarse los detalles de la convocatoria dedicada a los alumnos de ESO y Bachillerato.