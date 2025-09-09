El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos en la zona de exposición de minerales en la EPI de Minas y Energía. Luis Palomeque

La UC reabre su 'Espacio Tocar la Ciencia' para ESO y Bachiller

Vuelven los talleres sobre mecánica, electricidad, fluidos, óptica o magnetismo

M.Martínez

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:13

La Universidad de Cantabria (UC) tiene muy en cuenta en sus actividades didácticas y divulgativas a los alumnos de ESO y Bachillerato de toda Cantabria, estudiantes que quizá acaben cruzando en unos años los umbrales de los campus de Las Llamas o de Torrelavega. Con idea de incluir a estos estudiantes en sus actividades y de procurarles una formación extra de calidad, la UC ha reabierto este curso 2025-26 las puertas del 'Espacio Tocar la Ciencia'. Y ya hay un calendario de citas sobre la mesa.

Al igual que en ediciones previas, en breve vuelven las actividades y los experimentos dedicados a la mecánica, la electricidad y el magnetismo, óptica o fluidos. Las sesiones se celebrarán todas entre los dos grandes campus de la UC: los miércoles serán en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Minas y Energía de Torrelavega; y los jueves, en la Facultad de Ciencias, en Santander. Todas los talleres y sesiones darán comienzo a las 11.00 horas, y tendrán una duración de dos horas.

Bajo la coordinación del Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria, las sesiones dedicadas a profundizar sobre mecánica se celebrarán entre el 15 de octubre y el 11 de diciembre (ambas fechas incluidas) de 2025. Las de electricidad y magnetismo transcurrirán del 14 de enero al 5 de marzo de 2026; y las de fluidos tendrán lugar entre el 11 de marzo y el 21 de mayo del próximo año. En estas jornadas, los investigadores propondrán actividades didácticas, responderán las dudas los estudiantes y pondrán a su disposición los materiales y las herramientas pertinentes.

Actividades extra

Y hay más. Destaca la Universidad de Cantabria que los grupos que acudan los miércoles a la EPI de Minas y Energía podrán participar en actividades complementarias dedicadas bajo el título 'Los recursos minerales y energéticos, y el futuro sostenible', entre las 10.00 y las 10.45 horas. ¿Y de qué actividades complementarias hablamos? Se trata de talleres dedicados a reflexionar sobre '¿Cómo sería el mundo sin recursos minerales?' o sobre las 'Energías Renovables y Eficiencia Energética', y de visitas a la exposición 'Lorenzo Pfersich', una colección particular de minerales que perteneció a quien fuera director de la fábrica de Nestlé de La Penilla de Cayón entre 1947 y 1955 y que está alojada en la planta baja de la Escuela de Minas.

Aforo máximo: 30 alumnos

El aforo de las actividades del 'Espacio Tocar la Ciencia' es de un máximo de 30 participantes.

En este sentido, el profesorado de Secundaria interesado en todas ellas tiene «la oportunidad de reservar una o varias sesiones para su alumnado», revela la UC, en cuya web pueden consultarse los detalles de la convocatoria dedicada a los alumnos de ESO y Bachillerato.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  2. 2

    El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París
  3. 3

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  4. 4

    Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero
  5. 5

    La huelga marca el inicio del curso en Cantabria
  6. 6

    Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
  7. 7

    Los policías locales de Torrelavega rechazan la Medalla de Oro propuesta por el Ayuntamiento
  8. 8

    Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
  9. 9

    Deslucido final de las Encerronas de Ampuero
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UC reabre su 'Espacio Tocar la Ciencia' para ESO y Bachiller

La UC reabre su &#039;Espacio Tocar la Ciencia&#039; para ESO y Bachiller