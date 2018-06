Recio anuncia que recurrirá la sentencia que rechazó anular el Congreso del PP Recio en una imagen del congreso del PP de 2017 / Javier Cotera En una carta dirigida a Sáenz de Buruaga le indica que su elección «estuvo trufada de irregularidades» y que el juez «lo ha confirmado» A. M. Jueves, 21 junio 2018, 00:50

«Lo hacemos porque el fallo emitido en Primera Instancia ha probado todo aquello que, como era nuestro único objetivo cuando planteamos la demanda, hasta ahora sólo eran indicios, impresiones y sospechas. El Congreso en el que resultaste elegida, ahora sí está confirmado por un juez como exigías, estuvo trufado de irregularidades». De este modo -con una carta dirigida a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga-, el diputado popular Santiago Recio traslada su intención de recurrir la sentencia que rechazó la nulidad del Congreso del PP cántabro, tal como pidió en una demanda.

El pasado 15 de mayo el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander celebró el juicio por las dos demandas que pedían que se anulara el Congreso en el que Sáenz de Buruaga resultó elegida presidenta del PP cántabro por cuatro votos de diferencia. La sentencia se conoció un mes más tarde y en ella la juez rechazaba los argumentos de los demandantes, avalaba la legalidad del abono de quinientas cuotas de afiliados por medio de una cuenta a nombre de un militante de Laredo, y señalaba que el pago por terceros está permitido por la ley y la normativa interna del PP.

Sin embargo, uno de los promotores de una de las demandas, el diputado regional Santiago Recio -junto a Lorena García, concejal en Valdáliga-, muestra ahora su voluntad de recurrir la sentencia ante la Audiencia. «Convendrás conmigo que el debate que ha roto en dos el partido no era tanto la calificación jurídica de unos hechos vergonzantes -me alegro incluso, que en Salesas las irregularidades acreditadas no se traduzcan en delito, porque ello sólo hubiera añadido más bochorno y dolor a lo que todos ya hemos conocido-, sino la propia naturaleza de tales hechos», asegura en el texto, que colgó en su cuenta de una red social. «Te admito -prosigue Recio- que nunca pensé que, una vez reconocidos judicialmente esos hechos, hubiese sido necesario promover un recurso que en nada beneficia a nuestro objetivo de volver a contar con la confianza de los ciudadanos. Pensaba, pero desgraciadamente me he equivocado, que al ver esas inmoralidades 'negro sobre blanco' en la sentencia, ibas a reconocer el error, cesar en el cargo y promover la constitución de una Gestora que, con todas las garantías, hiciera valer el derecho de nuestros militantes a decidir el nombre de la persona que desean que lidere al Partido Popular de ahora en adelante».

«El fallo es un golpe durísimo a la línea de flotación de nuestra credibilidad como partido», apunta

En base a esos argumentos, el diputado, que acusa a Buruaga de «defender una realidad distorsionada» y habla de miembros «perseguidos simplemente por exigir que se aclarasen las irregularidades», adelanta la «voluntad de promover un recurso». Recio reproduce pasajes de la sentencia que demostrarían, según su relato, la veracidad de sus demandas. Cita el pago de cuotas a través de una persona «que percibe una pensión no contributiva por la incapacidad psíquica y física que tiene reconocida», el «manejo de datos personales de afiliados» o que «que no se aportaron papeletas en plazo» a la que era candidatura rival. «El fallo, en resumen, es un golpe durísimo a la línea de flotación de nuestra credibilidad como partido, y respecto a las irregularidades que cometisteis en el Congreso, o dice que ha caducado la protesta o ratifica los hechos. Al cien por cien».

La carta termina invitando a Sáenz de Buruaga a admitir «el error», cesar en el cargo y garantizar «una nueva Ejecutiva que nos permita presentarnos en 2019 ante los ciudadanos con suficientes garantías para poder ofrecerles soluciones».