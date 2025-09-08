El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los autobuses fletados por Renfe para dar el servicio interrumpido por los trenes. Daniel Pedriza

Renfe programa autobuses por el corte de tren entre El Astillero y Orejo del día 13 al 15

Los viajeros de los trenes de línea C-3 Santander–Liérganes realizarán por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes y los viajeros de los trenes de Media Distancia realizarán por carretera el tramo entre Astillero y Orejo.

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:15

Las obras de duplicación de vía que Adif ejecuta entre El Astillero y Orejo (Marina de Cudeyo) interrumpirán el tráfico ferroviario del 13 al 15 ... de septiembre entre ambas localidades, por lo que Renfe ha programado 77 circulaciones de autobuses para cubrir el servicio. Según informa Adif en una nota de prensa, los trabajos afectarán a los servicios de la línea C-3 de cercanías Santander-Liérganes y a los servicios de media distancia.

