Renfe programa autobuses por el corte de tren entre El Astillero y Orejo del día 13 al 15

Las obras de duplicación de vía que Adif ejecuta entre El Astillero y Orejo (Marina de Cudeyo) interrumpirán el tráfico ferroviario del 13 al 15 ... de septiembre entre ambas localidades, por lo que Renfe ha programado 77 circulaciones de autobuses para cubrir el servicio. Según informa Adif en una nota de prensa, los trabajos afectarán a los servicios de la línea C-3 de cercanías Santander-Liérganes y a los servicios de media distancia.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos y días afectados. Durante las obras, se programarán 65 circulaciones de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de cercanías y 12 circulaciones para los servicios de media distancia.

En concreto, los viajeros de los trenes de línea C-3 Santander–Liérganes realizarán por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes y los viajeros de los trenes de Media Distancia realizarán por carretera el tramo entre Astillero y Orejo.

Las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados.

Adif trabaja en las obras de duplicación de un tramo de aproximadamente siete kilómetros entre Astillero y Orejo, en la línea de ancho métrico que enlaza Santander con Bilbao, para ampliar la capacidad de la red de cercanías de Cantabria.

Esta actuación supone la construcción de una nueva vía en el tramo, actualmente en vía única, así como la instalación de los sistemas de señalización y electrificación del trazado.