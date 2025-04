La rescisión de Diavida facilitaría la vuelta de Ambuibérica o la entrada del grupo SSG

Aún pasarán meses antes que se despeje la incertidumbre que otra vez rodea al transporte sanitario programado, con una propuesta de rescisión del contrato confirmada este lunes ... . Puede que Diavida, como adjudicataria cuestionada, logre salir del entuerto -tendrá diez días de plazo para presentar sus correspondientes alegaciones-; pero puede también que otras compañías del sector, mucho más potentes que la valenciana, se estén frotando las manos para postularse como la solución a los problemas que han sufrido los pacientes y que ha denunciado el comité de empresa, especialmente el retraso de las nóminas.

El gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, explica que la decisión de rescindir se ha adoptado «por un incumplimiento importante de las condiciones del contrato, con retrasos continuados en el tiempo, que han afectado a muchos pacientes, más las denuncias realizadas por los trabajadores. Lo que genera preocupación y alarma es que esos problemas se den con mucha frecuencia y con mucha intensidad, como es el caso».

«Todavía se producen más incidencias de las admisibles», responde cuando se le cuestiona si no ha habido mejora en los últimos meses. Desde Diavida habían reconocido las dificultades iniciales -empezó el 1 de octubre- y la falta de colaboración por parte de algunos de sus trabajadores, pero no esperaban el jarro de agua fría de una posible rescisión, justo cuando consideraban que el servicio empezaba a funcionar mejor y después de haber hecho una fuerte inversión en instalaciones y equipamiento. En todo caso, indica el gerente del SCS, «estudiaremos las alegaciones que presenten. Diavida ha tenido muchos problemas y habrá que ver las causas. Una vez estudiadas, si se mantiene la propuesta de rescisión se enviará a Consejo de Estado, que tendrá que validar si hay argumentos suficientes -la respuesta puede tardar quince días, un mes o dos-. Si es así, ese expediente se llevará a Consejo de Gobierno, que es quien decide la resolución».

«Diavida ha tenido muchísimos problemas, ahora habrá que ver las causas y analizar las alegaciones que presente» Luis Carretero Gerente del SCS

A partir de ahí, si se rompe la relación contractual con la actual concesionaria, «lo que haremos será sacar una licitación por procedimiento de emergencia, donde los plazos no son tan dilatados, para garantizar la continuidad del servicio con otros proveedores del sector», expone Carretero. ¿Ya se ha ofrecido alguna candidata a relevar a Diavida? «Aún no, pero entiendo que si volvemos a licitarlo habrá varias empresas interesadas». De entrada, la eventual salida de la compañía valenciana podría abrir la puerta al retorno de Ambuibérica (ahora Autransa, la nueva marca de HTGroup), que no solo fue la que gestionó el servicio programado de ambulancias hasta que se dividió el contrato en dos, bajo mandato socialista, sino que además es la adjudicataria del transporte urgente. Esa hipotética solución volvería a reunir a toda la plantilla de las ambulancias en una única compañía. Aunque paradójicamente supondría que vuelve a gestionar esta prestación la empresa que rechazó participar en el último concurso porque no le resultaba rentable.

Ahora bien, si las reglas del juego cambian, puede que sí le salgan las cuentas. En este sentido, el gerente del SCS sostiene que, en el caso de que el expediente abierto acabe en rescisión, «tendremos que revisar el pliego de condiciones para garantizar la mejora del servicio». ¿Eso implicará más presupuesto? «No tiene por qué. Dependerá del mercado y de las soluciones que nos presenten. Probablemente, mejor calidad implique mayor coste, pero no sabemos si va a ser así», contesta.

Otra opción posible en ese relevo forzado es que sea el grupo sevillano SSG (Servicios Sociosanitarios Generales) el que vuelva a intentar hacerse con el contrato del transporte programado de Cantabria. Cabe recordar que fue la única competidora que tuvo Diavida en el concurso (entonces se presentó con la marca Digamar), y aunque la valoración técnica le beneficiaba, la valenciana ganó, por sorpresa, con su oferta económica (11,9 millones, tras una bajada de 1,2).