Las reservas para la Semana Santa en Cantabria se estancan en un 65% pendientes del cielo

Eneko Valle lo dice en mitad de la conversación, de manera informal. Lo pone como ejemplo y acaba siendo el mejor resumen de las perspectivas ... turísticas de la Semana Santa en Cantabria. «Mira, si el miércoles hace bueno, la reserva de última hora mejorará las cifras. Todo el mundo está estos días con el 'salimos o no salimos'. Si al final se deciden, esos dos o tres días de escapada –porque así es la mayoría de lo que viene a la región en estas fechas– ya les da más igual si hace mejor o peor». Es eso. La decisión del último momento. Ese «¿vamos o no vamos?» es la clave de un buen o mal balance para el turismo. Y para eso, como remarca el presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, el tiempo es determinante. Tanto, que la sensación de que vienen días pasados por agua ha enfriado las reservas. No van mal, pero el ritmo con el que se estaban produciendo hace una semana auguraba algo mejor. «Empezaron antes, íbamos a mejor ritmo que otros años, incluso. Pero ha habido un frenazo e, incluso, cancelaciones». Lo cuenta el presidente de Hostelería, Eduardo Lamadrid. En la encuesta que hicieron el viernes entre sus asociados para saber cómo estaban las reservas, la media en la región para las fechas clave –de jueves a domingo– estaba en una ocupación del 65%. Para el resto de días, entre mañana y el miércoles, en torno al 50%. «Creemos –añade Lamadrid, en todo caso– que va a mejorar».

Aunque más concretos, tal vez los datos de los campings de la región –otra vez– sirven para explicar la pinta que, en general, tiene el primer gran periodo vacacional del año. Los explica Valle. Según cuenta, lo que tiene que ver con módulos, con el alquiler (bungalós, glampings...) está reservado al 80%. Una muy buena cifra. Mientras, para las parcelas, para el que viene «más de paso», la ocupación antes de arrancar las vacaciones anda por el 40%. «En este caso, da igual que la Semana Santa caiga en marzo o en abril. Siempre son reservas de última hora que tienen mucho que ver con el tiempo. Si hace bueno, será un periodo bastante bueno. Y si hace malo, lo que esperas es que no haya muchas cancelaciones», explica el portavoz del sector en la región. Y ese matiz es el que marcará el resultado cuando pasen las fiestas. «Creemos que los datos van a ser mejores que los del año pasado, pero la comparativa real hay que hacerla con 2023, porque en abril siempre va mejor que en marzo», matiza Lamadrid para el balance turístico en general. Los datos que maneja Hostelería hacen la distinción entre las reservas para los días festivos (de jueves a domingo, los más 'llenos') y el resto (el arranque de la semana e, incluso, la siguiente, por las diferencias entre comunidades en el calendario escolar). Liébana, por ahora, manda. De Jueves Santo a Domingo de Resurrección, las reservas alcanzan allí el 85%, mientras que bajan al 70% para las jornadas previas. A partir de ahí –el resto de porcentajes está en el cuadro que acompaña estas páginas–, un 75% en Santander o un llamativo 35% en Laredo. Noticia relacionada Un tiempo «típico de primavera»: lluvia y temperaturas frescas con paréntesis de sol El matiz de los pisos turísticos Aquí conviene meter en la ecuación un elemento que ya resulta imprescindible en cualquier análisis de este tipo (y que se escapa muchas veces en las cifras). Las nuevas tendencias de reserva. Sin ir más lejos, en una búsqueda en el portal Booking el pasado lunes para reservar entre el 17 y el 20 en la capital cántabra sin precisar el tipo de alojamiento, la web indicaba que el 91% de la oferta ya no estaba disponible. Lamadrid apunta a una cuestión concreta. «Seguro que vamos a tener la sensación de que hay mucha gente en esta Semana Santa, pero muchas de esas personas no se hospedarán en alojamientos reglados. El crecimiento de las viviendas de uso turístico ilegales nos perjudica y en algunas zonas concretas se nota mucho, como es el caso de Laredo –justo la que tiene por el momento peores datos de reservas, según el sondeo de la Asociación de Hostelería–». De eso hablan mucho también en la Asociación de Turismo Rural. Ellos, sin ir más lejos, presentaron a finales del año pasado quinientas denuncias ante la Dirección General de Turismo. Y no es la primera vez que lo hacen, aunque sólo el 6% de las anteriores terminó con un expediente sancionador. Sus cifras de ocupación para esta Semana Santa andan por el 60% en los días centrales y bajan «bastante» en el resto. «Hay reservas, se hicieron unas cuantas, pero en esta última semana se han parado. El segundo tirón de esas reservas tiene que ser justo ahora, durante el fin de semana o a partir del lunes. Ese es el momento y, de eso, de que haya o no ese tirón, que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, es de lo que al final depende el balance», valora su presidente, Jesús Blanco. ¿Perspectivas? «Pues depende del 'sprint final'. En teoría, al ser abril puede pintar bien, pero ahora, como decía, está parado y ya veremos si se anima. Además, siendo abril, cae con el mes muy avanzado y ya cerca del puente de mayo». Ojo, porque, según cuenta Blanco, se da la circunstancia de que, en la misma medida que se han parado en los últimos días las reservas para estas primeras vacaciones, se han activado las del puente en el arranque del mes que viene. Campings 80% Módulos/alquiler 40% parcelas Turismo rural 60% Jueves a domingo 38% Resto semana Atención a... La última hora de las reservas.

El nuevo registro de viajeros en los hoteles.

La incidencia de los pisos turísticos. Registro: prueba de fuego Más allá de cifras y previsiones habrá que estar atento a un aspecto estos días. El nuevo modelo de registro en los alojamientos, por el que es necesario solicitar a los clientes más datos, se enfrenta a su primer gran 'agobio' –los empresarios ya se quejaron en Navidades, aunque el movimiento de turistas es mayor ahora–. «Esta semana, precisamente, organizamos una charla en Las Carolinas con la presencia de algunos expertos para informar sobre cómo hacerlo y también para saber cómo andan las cosas con el tema», cuenta Eduardo Lamadrid. Llenaron, «y se quedó gente sin venir porque no entraban más». Los análisis Asociación de Hostelería Eduardo Lamadrid «Se empezó a reservar antes que otros años, iba muy bien, pero ha habido un frenazo e, incluso, cancelaciones» Asociación de Turismo Rural Jesús Blanco «El segundo tirón de las reservas tiene que ser justo ahora y de ello dependerá que sea buena o una mala semana» Asociación de Campings Eneko Valle «Si hace bueno esperamos una ocupación bastante buena y, si hace malo, que no haya muchas cancelaciones» El empresario advierte: «Es algo que nos preocupa. Puede dar problemas y los va a dar durante estos días. Vamos a tardar más en hacer el registro cuando los visitantes lleguen a los hoteles y antes de que puedan ir a sus habitaciones. Hay clientes a los que no les va a gustar tener que esperar y otros que, incluso, en estos tiempos en los que se habla tanto de privacidad, van a sentir –porque así se lo han hecho saber– que nos metemos en su vida personal». Lamadrid recuerda, en este sentido, que ellos se limitan a «cumplir la ley». Y, hablando de advertencias, las del 112 del Gobierno de Cantabria. Las primeras tienen que ver con el tráfico. La DGT puso ya en marcha el viernes su Operación Especial, que se desarrollará hasta la medianoche del lunes 21. Para toda España estiman 15.840.000 desplazamientos, un 2,47% más que en 2024. Aquí, claro, habrá que prestar atención a las comunicaciones con Vizcaya y al nudo de Torrelavega, que, además, sigue en obras. Paciencia. A esto hay que añadir que Interior ha ordenado reforzar las medidas en el vigente Nivel 4 –sobre un máximo de 5– del Plan Antiterrorista al tratarse de un «periodo de especial significado». Y cabe recordar que la concentración de viajeros en un corto periodo de tiempo multiplica los incidentes. Ojo a la montaña (en la que todavía hay nieve y hielo) y, en general, a las actividades deportivas al aire libre. Todo, en una Semana Santa que, como siempre, sirve de test para medir cómo marcha el año. Primera piedra de toque tras el primer trimestre y una vez pasado el invierno. «Similar al año pasado», resume Lamadrid. «Flojo. En febrero hizo bueno, con esa primavera anticipada y no fue mal, pero marzo ha hecho malo», apunta Blanco. Las perspectivas para el segundo trimestre, para la «primavera turística», según Exceltur (la asociación de las empresas más fuertes vinculadas al sector), hablan de una perspectiva de crecimiento del 5,1% en Cantabria. Está por debajo de los datos del País Vasco (6,9%, el mayor de España) o de Asturias (6,6%), pero por encima de la media nacional.

