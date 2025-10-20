Retenciones en la A-67 por dos accidentes a la altura de Mogro y Polanco

Mariña Álvarez Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 08:55 | Actualizado 09:02h. Comenta Compartir

Dos accidentes de tráfico en la autovía A-67, a la altura de Mar (Polanco), en el punto kilométrico 188, y otro en Mogro (Miengo), están ocasionando importantes retenciones en los carriles en sentido Torrelavega. Las colas llegan ya hasta Boo de Piélagos (km.195), retenciones que se han complicado a primera hora con otro punto de atasco en sentido Santander. Este último ya se ha disuelto y se circula con normalidad en dirección a la capital cántabra.