Retenciones en la A-8 a la altura de Adal Treto por el incendio de un vehículo La circulación es irregular desde el kilómetro 169 a la altura de Las Cárcobas | A lo largo de la jornada, la lluvia y el granizo han provocado salidas de vía y choques en distintos puntos de la autovía a la altura de Castro Urdiales y Saltacaballos

Elena Tresgallo Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:26

La A-8 se ha visto afectada esta jornada por varios accidentes y salidas de vía debido al temporal de lluvia y granizo que, en estos momentos, tiende ya a remitir. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa en estos momentos de retenciones y congestión del tráfico por el incendio de un vehículo a la altura del púnto kilómetrico 169 en Las Carcobas y que ha causado retenciones de hasta ocho kilómetros en dirección Santander, por lo que se pide precaución.

Si ayer fue la autovía A-67 la que sufrió momentos de caos circulatorio por el temporal, este viernes los choques y salidas de vía se han concentrado en la comarca oriental, en concreto en la llamada autovía del norte dirección Santander. Así, los bomberos de Castro Urdiales han intervenido en dos de estos siniestros a primera hora de la tarde, y que han causado importantes retenciones.

Por la mañana, también se sufrían retenciones a la altura de Saltaballo, en el punto kilométrico 143, pero en sentido Bilbao.