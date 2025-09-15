Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral

El PRC vivió el pasado mes de mayo una experiencia inédita en más de cuatro décadas, unas primarias abiertas a la militancia para elegir al ... próxima cabeza de lista en las elecciones autonómicas en las que Paula Fernández cosechó una victoria incuestionable. Resuelto el primer asunto, no es el único proceso interno que tienen pendiente los regionalistas. Además del cartel electoral en mayo de 2027, el próximo congreso tendrá que decidir quién se hace con la Secretaría General, que también como novedad apuesta por la fórmula de la bicefalia, por lo que no necesariamente la exconsejera de Presidencia se hará con el poder orgánico. Y cuando toda la política regional daba ya por hecho que Miguel Ángel Revilla estaba de salida, el todavía líder de la formación abrió ayer la puerta a optar a la reelección.

«No sé si me presentaré a la reelección para secretario general, tengo la duda. No sé qué voy a hacer. Voy a ver cómo me evoluciona este año que viene porque yo ahora estoy en una esfera más nacional», afirmó en una entrevista en RNE. Lo hizo después de valorar el acuerdo alcanzado, con acuerdo de la Fiscalía, entre el Gobierno de Cantabria y los investigados por el caso de corrupción de la Consejería de Obras Públicas durante la pasada legislatura. El regionalista se mostró «sorprendido» y consideró que el pacto para que el principal implicado, el funcionario Miguel Ángel Diez, cumpla hasta siete años de prisión y devuelva el dinero, no cumple las expectativas. Cree que la condena es «escasa».

Escasa para «el daño que han hecho». Daño tanto a la imagen de lo que es el funcionario público, como al Gobierno regional y al Partido Regionalista. De hecho, siempre ha afirmado que este caso de corrupción y el intento del PP y de Vox de involucrar en él al ala regionalista del bipartito, fue determinante para el cambio de signo en Peña Herbosa tras las elecciones de 2023.

Por eso, Revilla aseveró que si no se hubiese producido este caso él seguiría «todavía de presidente». En este punto, apostilló que «además salió en el momento procesal oportuno, en víspera de las elecciones», cuando de haber salido a la luz antes «se podía haber dilucidado el tema» porque, como indica el acuerdo prejudicial, hay una «absoluta limpieza» en la actuación de los políticos. Y sobre el contexto internacional y el genocidio en Gaza, criticó «que el mundo no reaccione» ante las «atrocidades» que se están cometiendo.

En cuanto a la demanda del rey emérito Juan Carlos I, después de que la conciliación del 16 de mayo concluyera sin avenencia, un acto al que el emérito no se presentó, a Revilla le «extraña» que no le haya llegado todavía: «No sé si ha meditado».

Respecto al apoyo -o no- del PRC para aprobar los Presupuestos de 2026, Revilla avanzó que la semana que viene va a haber una reunión con los alcaldes regionalistas, porque «hay mucho que denunciar de incumplimiento» sobre el acuerdo que alcanzaron el PRC y el Ejecutivo autonómico (PP) para sacar adelante las cuentas de este año. «La mayoría de los proyectos no están en marcha y de eso va a depender mucho el que podamos reivindicar el apoyo», manifestó.

En un repaso general a la actualidad, auguró que el año que viene habrá elecciones anticipadas debido a la situación política actual del Gobierno de Pedro Sánchez. Y que el PSOE tiene posibilidades de ganar las elecciones por el trasvase de votos desde el PP hacia Vox, que no descarta que ronde el 20% de los apoyos.