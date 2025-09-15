El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Revilla, en Arenas de Iguña, durante la última fiesta del PRC. Luis Palomeque

Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral

«No sé si me presentaré a la reelección para secretario general, tengo la duda», afirma el aún líder regionalista, que ve «escasas» las penas por el 'caso Obras Públicas'

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

El PRC vivió el pasado mes de mayo una experiencia inédita en más de cuatro décadas, unas primarias abiertas a la militancia para elegir al ... próxima cabeza de lista en las elecciones autonómicas en las que Paula Fernández cosechó una victoria incuestionable. Resuelto el primer asunto, no es el único proceso interno que tienen pendiente los regionalistas. Además del cartel electoral en mayo de 2027, el próximo congreso tendrá que decidir quién se hace con la Secretaría General, que también como novedad apuesta por la fórmula de la bicefalia, por lo que no necesariamente la exconsejera de Presidencia se hará con el poder orgánico. Y cuando toda la política regional daba ya por hecho que Miguel Ángel Revilla estaba de salida, el todavía líder de la formación abrió ayer la puerta a optar a la reelección.

