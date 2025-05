Revilla avisa al rey emérito de que le llamará a declarar al juicio

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla anunció ayer en una nueva entrevista concedida en el programa de televisión El Hormiguero, de Antena 3, que ... llamará a declarar al rey emérito en el juicio que se celebrará en un juzgado de Madrid una vez que se registre la demanda civil por presuntas injurias y calumnias. «Debería de venir a responder a las preguntas que le formule mi abogado. Porque si no se presenta hay posibilidades de que gane».

Sin embargo, el diputado regionalista no las tiene todas consigo y no descarta la posibilidad de que la justicia dé la razón a Juan Carlos I. «El problema que tengo es que me excedo con el léxico y a veces me he referido a él como corrupto y tenía que haber dicho presunto corrupto». No obstante, Revilla señaló que en el acto de conciliación, que no fructificó, lo que le pedía la defensa del emérito era que reconociese que había mentido cuando realizó esas presuntas declaraciones injuriosas entre mayo de 2022 y enero de 2025 (él dice que corresponden hasta hace siete años). «Yo deliberadamente no mentiría. Hay una verdad judicial, pero muchas veces aunque no tengas una sentencia no excluye que tengas la convicción de que una persona es corrupta», afirmó, al tiempo que añadió que «el tiempo en el que pudo cometer delitos era inviolable para todo».

El expresidente regional se refirió al rifirrafe que mantuvo con la letrada de Juan Carlos I durante el acto de conciliación en relación a los privilegios de uno y otro. «La abogada se permitió decir que estoy en ventaja sobre el rey porque presupone que yo soy aforado. Sin embargo, mi coherencia y la de mi partido nos llevó a quitar ese privilegio cuando accedimos a la presidencia y por eso el viernes estaba en el Juzgado Nº13 de Santander. El privilegiado no soy yo, él es el que tiene privilegio», aseveró. ¿Y qué contestó ella?, preguntó Pablo Motos, acto seguido. «Se cayó porque metió la pata», respondió Revilla.

Sin embargo, lo que realmente ocurrió en el acto de conciliación es que la abogada del rey aseguró que «actualmente Revilla goza de mayores prerrogativas parlamentarias que mi representado». El expresidente pidió la palabra para contar que suprimió el aforamiento y hubo una contrarréplica de la abogada, que le instó a que «su letrado le aclare lo que es la inviolabilidad», en referencia al artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que establece que los diputados del Parlamento autonómico «gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito...».

"Yo no he cambiado, el que ha cambiado es él", @RevillaMiguelA habla sobre el acto de conciliación con el rey emérito #RevillaEH pic.twitter.com/nRtMU5DIoI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2025

Por otro lado, Revilla hizo referencia medios internacionales como el New York Times de los que se ha hecho eco para referirse al rey emérito y aseguró que la demanda hace referencia a ocho intervenciones supuestamente injuriosas de las cuáles siete han tenido lugar en El Hormiguero y una en el programa La Sexta Xplica. Sin embargo, fuentes conocedoras del caso aseguran que muchas de las expresiones en las que se basa la demanda no se limitan a comentar noticias, «puesto que en ninguna noticia se llamó fugado el rey emérito ni delincuente fiscal». Expresiones que el emérito considera que son creaciones del propio Revilla. En este sentido, algunas de las imputaciones delictivas que recogen en la demanda no corresponden a entrevistas concedidas por Revilla sino a actos públicos donde intervino como presidente.

La llamada de Borrell

El expresidente también se refirió a las muestras de apoyo que recibe en la calle y relató una conversación con el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que le llamó el pasado domingo desde Siria para preguntarle qué tal estaba. «Le dije que no dejo de dormirme con una pregunta a la que no le encuentro explicación: ¿Por qué yo y no toda está de gente que lleva 10 años diciendo lo que yo he repetido?». Borrell le contestó: «¿Pero tú no tienes claro? Yo sí», a lo que añadió: «Te lo ha presentado a ti porque te escucha la gente». Unas palabras que Revilla no esperaba escuchar por parte del vicepresidente de la Comisión Europea y le sorprendieron favorablemente.