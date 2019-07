Revilla cifra en 135 millones las pérdidas de Cantabria por la ausencia de Gobierno en España La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. / EFE El presidente regional, que ha participado hoy en la UIMP, lamenta que la falta de Presupuestos Generales afecte, entre otros asuntos, a la Renta Básica o la Ley de Dependencia JOSÉ CARLOS ROJO Santander Lunes, 1 julio 2019, 13:22

Mientras Pedro Sánchez negocia con sus posibles socios de Gobierno para garantizar su investidura como presidente, el país continúa sobreviviendo con unos presupuestos prorrogados, que impiden la llegada de los montantes estimados para las comunidades. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha cifrado este lunes en unos 135 millones de euros lo que la comunidad autónoma está dejando de percibir al no haberse conformado aún Gobierno de España. «Por favor, Presupuestos y por favor, Gobierno», ha insistido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha saludado este lunes a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha participado en el monográfico 'Imposición sobre la riqueza'.

El hecho de que todavía no haya Gobierno de España está impidiendo a las comunidades autónomas percibir un global de unos 5.000 millones de euros del Ejecutivo central. En el caso de Cantabria, Revilla ha explicado que esos 135 millones que no ha recibido del Estado son una «cantidad impresionante» para la comunidad. Además, ha recordado que también otras comunidades se están quejando del «daño» que les está haciendo no haber recibido estas cuantías.

En los Presupuestos autonómicos de este año, el Gobierno regional incrementó en unos 100 millones la previsión de ingresos por la cesión de tributos debido a la mejora de la economía, si bien aún no ha recibido esta cantidad al no haberse conformado Gobierno.

A ello, hay que sumar otros 22 millones que a Cantabria le correspondería recibir por la anualidad de 2019 correspondiente a la deuda del Estado por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, una cantidad que había sido incluida en el proyecto fallido de PGE para 2019, que Pedro Sánchez no logró sacar adelante. De hecho las obras del hospital forman parte del compromiso firmado recientemente en Madrid por el diputado regionalista en el Congreso José María Mazón y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez y reeditar el pacto de Gobierno PRC-PSOE en el ejecutivo regional.

Revilla ha explicado que, al no aprobarse los PGE de 2019, el Ejecutivo central está dando el anticipo del 2018. «Y con eso perdemos entre Valdecilla y la cesión de tributos 135 millones exactos», ha insistido.

Repercusión «en las clases más desfavorecidas»

El presidente cántabro ha explicado que ese dinero que Cantabria no ha recibido iría destinado a cuestiones como la Renta Básica, la Ley de Dependencia o la concertación de centros de mayores.

«Todo repercute en las clases sociales más desfavorecidas, por eso mi clamor es que es mejor tener un Presupuesto que no tener nada y que es mejor que haya un Gobierno a no tener nada. Y como parece ser que frente a Pedro Sánchez no hay una alternativa o la única alternativa son nuevas elecciones, yo digo que haya un poco de reflexión porque esto no es cualquier cosa. Le están quitando a Cantabria 135 millones para la gente que más lo necesita y a España 5.000», ha dicho Revilla.

El jefe del Ejecutivo regional ha señalado que esos 5.000 millones es «muchísimo dinero que haría feliz a mucha gente» o serviría para paliar la «situación de emergencia» que padecen algunos ciudadanos.

Por ello, ha asegurado que «no entiende» cómo, a veces, «la política tan cainita entre partidos» se antepone a este tipo de necesidades de las personas.

Por ello, Revilla ha instado a los políticos a no ser «ni tan partidistas ni tan egoístas» y a que piensen que el hecho de que no haya Gobierno «está perjudicando a mucha gente».

Como ejemplo de lo que se debe de hacer, ha citado a lo ocurrido en Cantabria, comunidad en la que -ha subrayado- «rápidamente» se ha «ventilado» las negociaciones para formar Gobierno, que han durado menos de un mes. «Y podría haber sido antes porque enseguida hemos llegado a un acuerdo: a firmar y a gobernar», ha añadido.

Revilla ha realizado estas declaraciones después de inaugurar el seminario 'La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las entidades del sector público institucional', que se celebra en el Palacio de La Magdalena dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).