Revilla: «Me costaría escoger entre los cuatro candidatos. Todos son amigos, fieles al PRC y tienen méritos»

Miguel Ángel Revilla no se sale del guión. Después de conocer que serán cuatro los candidatos a sucederle como cabeza electoral del PRC (Paula Fernández, Pablo Diestro, Javier López Estrada y Guillermo Blanco) ... , el secretario general regionalista asegura que esta situación «era esperable», insiste en que se mantendrá «imparcial» en la carrera para relevarle y solo tiene buenas palabras para los cuatro aspirantes: «Me costaría escoger entre los cuatro candidatos, todos son amigos míos y están muy preparados».

El expresidente cántabro nunca ha ocultado su deseo que hubiera un único nombre de consenso para sustituirle, pero entiende «la lógicas ambiciones» para que haya más de uno. De todos modos, el PRC todavía está a tiempo de ahorrarse las primarias y tener un cómodo y tranquilo camino al Congreso para elegir a su próximo aspirante a la presidencia de Cantabria en 2027. Una vez que acabe el plazo para inscribirse, los candidatos tienen casi una semana para ponerse de acuerdo antes de la votación de los avales. «Espero que alcancen un consenso, pero si no lo hay no pasa nada. Tampoco creo que al final queden cuatro candidatos, pero no pasa nada si hay dos», destacó Revilla, quien aseguró que no se reunirá ni hablará con ellos para forzar un acuerdo que evite las votaciones de los afiliados.

El secretario general del PRC no desveló si, llegado el caso, depositará en la urna un papel en blanco o aprovechará que la votación es secreta para decantarse por un nombre. «Yo soy imparcial, absolutamente imparcial y eso ya es mucho decir», dijo, antes de añadir que «todos tienen méritos, fidelidad, trabajo por el partido y siempre han estado a mi lado y muy ligados a mi gestión». «Durante años hemos escuchado que Revilla no tenía sucesor y ahora tenemos cuatro de excelentes cualidades, cualquiera de ellos es muy capaz de sustituirme. Todos me han comunicado previamente sus intenciones y están muy preparados. Los cuatro son de extraordinaria valía y han ocupado cargos de responsabilidad. No me ha sorprendido ninguna de las candidaturas porque sus nombres venían sonando desde hace tiempo», subrayó.

Para acabar, Revilla mandó un mensaje de aviso a los que no respeten la unidad del partido y opten por «enfrentamientos personalistas». «Los que entren en confrontación tendrán toda mi oposición y no se lo recomiendo», advirtió.